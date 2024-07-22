Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı?

ABD Başkanı Joe Biden, siyaset sahnesinden pazar günü sosyal medya hesabında yayınladığı bir duyuru ile yalnız başına çekildi. Felaket olarak nitelenen bir tartışma performansı ve bir dizi gaftan sonra Biden, aday olacağı ve kazanacağına yönelik ısrarlı tavrını sürdürüyordu. Ancak daha sonra Covid-19 için karantinada olduğu evinden bir sosyal medya mesajı yayınlayarak çekilme kararını kamuoyu ile paylaştı. Modern Amerikan siyasetindeki en tarihi kararlardan birini duyurmanın kötü bir yoluydu, ancak Biden'ın bir duyuru yapmak için zamanı yoktu. Daha önce hiçbir başkan seçime bu kadar yakın bir tarihte adaylıktan çekilmemişti. İşte Biden'ın yeniden seçilme yarışından adım adım çekilme süreci...

Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı? - 1

TRUMP'I YENME ISRARI

ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump ile felaket olarak nitelenen bir canlı yayın tartışması geçirdikten sonraki üç haftayı yarışta kalacağını tekrarlayarak geçirdi.

Trump'ı yenebileceği konusunda ısrarcı olan başkanın yanında bir noktadan sonra sadece ailesi, yakın çevresi ve yardımcıları kaldı.

DÜNYA HABERLERİ

Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı? - 2

BASKI HER GEÇEN GÜN ARTTI

Parti liderlerinin, milletvekillerinin ve bağışçıların Biden üzerindeki baskısı ile karşı karşıya olduğu tehlikeli ve aşılmaz yolu gösteren anketler sonunda yükünün çok fazla olduğunu kanıtladı.

Acı gerçek, başkanın yarıştan çekilmesi çağrısında bulunan bir sesler korosuna dönüştü. Tıpkı her geçen gün hızlanarak dağdan aşağı yuvarlanan bir kaya gibi.

Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı? - 3

24 GÜNLÜK DAĞILMA SÜRECİ

Biden'ın kampanyası canlı yayın tartışmasından sonraki 24 gün boyunca yavaş yavaş dağıldı.

Başkan ve ekibinin Demokratların korkularını yatıştırmak için yapmaya çalıştığı her şey, Biden'ın yaşının çok ileri ve sağlığının çok kırılgan olduğu algısını ortadan kaldırmada başarısız oldu.

Biden, X'te iki paylaşım yaparak yarıştan çekildi ve başkan yardımcısı Kamala Harris'i destekledi.

Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı? - 4

KARAR NASIL ALINDI?

Üst düzey bir kampanya yetkilisinin CNN'e aktardığına göre, Biden'ın yarıştan çekilme kararı, Covid için karantinadayken alındı.

Başkan, ailesi ve üst düzey danışmanlarıyla telefonla görüşerek son 48 saatte siyasi geleceğine karar verdi.

Biden'ın kararının herhangi bir tıbbi sorunla ilgisi olmadığı belirtildi.

Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı? - 5

"ZAFERE GİDEN BİR YOL YOK"

Konuya yakın bir başka kişiye göre, Biden cumartesi günü en yakın iki danışmanıyla bir araya geldi.

Seçim anketleri ve üst düzey Demokrat yetkililerin duruşları, zafere giden bir yolun "temelde var olmadığını" gösteriyordu.

Biden, toplantının bitimine yakın yarıştan çekilmeyi planladığını açıkça belirtti ve danışmanlarından pazar günü yayınladığı mektubun taslağını hazırlamalarını istedi.

Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı? - 6

HARRIS BİLE KARARDAN HABERDAR DEĞİLDİ

Biden, herhangi bir önemli karardan önce her zaman yapmayı planladığı şeyi yaptı: cumartesi gecesi bir aile toplantısı düzenledi.

Biden, karar konusunda yalnızca çok az sayıda yakın yardımcısına danıştı. Yakın çevresindeki bazı üyeler, duyurusunu sosyal medyada yayınlamasından dakikalar öncesine kadar bilgilendirilmedi.

Kendisinden sonra göreve gelecek başkan yardımcısı Kamala Harris bile, kararını açıkladığı güne kadar başkanın yarıştan çekileceğinden haberdar değildi.

Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı? - 7

KÖTÜ BİR GECE YARIŞI DEĞİŞTİRİR

Biden, ileriye doğru belirsiz bir yolla karşı karşıyaydı: Üç düzineden fazla Demokrat, yarıştan çekilmesi için kamuoyuna çağrıda bulunmuştu.

Parti liderleri ona kazanamayacağını söylemişti. Ve Biden'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmaması nedeniyle bağışçılardan gelen fonlar tükeniyordu.

Biden çekilmeden önce büyük bir Demokrat bağışçı CNN'e, "100 bin doların üstünde çek yazacak tek bir büyük bağışçı tanımıyorum" diye konuşmuştu.

Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı? - 8

"SORUN GÜN GİBİ ORTADAYDI"

Biden ve ekibi tartışma performansını "kötü bir gece" olarak göstermeye çalıştı.

O ve yardımcıları başkanın yurtdışı seyahatini suçladılar. Israrla tekrar tartışacağı ve daha iyi performans göstereceği savunuldu.

Ancak Demokrat çevrelerde panik çoktan başlamıştı.

Sorun gün gibi ortadaydı: Biden'ın seçmenlerle ilgili en büyük sorunu, önümüzdeki dört yıl boyunca bu işi başaramayacağını düşünmeleriydi. 

Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı? - 9

BASKIYA BOYUN EĞDİ

Biden, kararını açıklamadan önce pazar günü Harris'le görüştü.

İlk mesajda adaylıktan çekildiğini söylerken, ikinci mesajda başkan yardımcısının Demokrat aday olmasını destekliyordu.

Mevcut başkan tüm bu etkenler bir araya geldiğinde üzerindeki baskılara boyun eğmek ve kazanamayacağı bir yarışın ortasında olduğunu kabul etmek durumunda kaldı.

Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı? - 10

ABD TARİHİNDEKİ EN YAŞLI BAŞKAN

1942'de doğan Joe Biden, ABD tarihinin gördüğü en yaşlı başkan.

Seçim yarışında kalıp yeniden seçilebilseydi ikinci dönemi sonunda 86 yaşına basacaktı.

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