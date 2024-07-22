Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı?
ABD Başkanı Joe Biden, siyaset sahnesinden pazar günü sosyal medya hesabında yayınladığı bir duyuru ile yalnız başına çekildi. Felaket olarak nitelenen bir tartışma performansı ve bir dizi gaftan sonra Biden, aday olacağı ve kazanacağına yönelik ısrarlı tavrını sürdürüyordu. Ancak daha sonra Covid-19 için karantinada olduğu evinden bir sosyal medya mesajı yayınlayarak çekilme kararını kamuoyu ile paylaştı. Modern Amerikan siyasetindeki en tarihi kararlardan birini duyurmanın kötü bir yoluydu, ancak Biden'ın bir duyuru yapmak için zamanı yoktu. Daha önce hiçbir başkan seçime bu kadar yakın bir tarihte adaylıktan çekilmemişti. İşte Biden'ın yeniden seçilme yarışından adım adım çekilme süreci...
TRUMP'I YENME ISRARI
ABD Başkanı Joe Biden, rakibi Donald Trump ile felaket olarak nitelenen bir canlı yayın tartışması geçirdikten sonraki üç haftayı yarışta kalacağını tekrarlayarak geçirdi.
Trump'ı yenebileceği konusunda ısrarcı olan başkanın yanında bir noktadan sonra sadece ailesi, yakın çevresi ve yardımcıları kaldı.