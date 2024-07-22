Biden'ın yarıştan çekilme kararı nasıl alındı?

BASKI HER GEÇEN GÜN ARTTI

Parti liderlerinin, milletvekillerinin ve bağışçıların Biden üzerindeki baskısı ile karşı karşıya olduğu tehlikeli ve aşılmaz yolu gösteren anketler sonunda yükünün çok fazla olduğunu kanıtladı.

Acı gerçek, başkanın yarıştan çekilmesi çağrısında bulunan bir sesler korosuna dönüştü. Tıpkı her geçen gün hızlanarak dağdan aşağı yuvarlanan bir kaya gibi.