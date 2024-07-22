Biden'ın yarıştan çekilmesine dünyadan tepkiler | Netanyahu'dan "müttefik" mesajı
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın çekilmesine dünya liderleri de kayıtsız kalmadı. Ukrayna Devlet Başkanı ve İsrail Başbakanı, Biden'a savaş boyunca verdikleri destek için teşekkür etti.
RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA: SABIRLI OLMAMIZ VE DİKKATLE İZLEMEMİZ GEREKİYOR
ABD Başkanı Joe Biden’ın ABD'de kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde adaylıktan çekilmesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor” dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada, "Seçimlere daha dört ay var ve bu süre çok şeyin değişebileceği uzun bir zaman dilimi. Sabırlı olmamız ve olanları dikkatle izlememiz gerekiyor” dedi.
Rusya-Ukrayna savaşına değinen Peskov, “Bizim için öncelikli olan özel askeri operasyondur" ifadelerini kullandı. Peskov, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Biden'ı Rusya'nın tercih edeceği öngörülebilir bir aday olarak nitelendirdiğini hatırlattı.