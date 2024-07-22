Biden'ın yarıştan çekilmesine dünyadan tepkiler | Netanyahu'dan "müttefik" mesajı

"MİNNETTARLIĞI HAK EDİYOR"

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ise Biden’ın olağanüstü başkanlığı için her Amerikalının minnettarlığını hak ettiğini ifade etti. Biden’ın “Amerika'nın dünya sahnesinde yeniden Amerika gibi liderlik etmesini sağladığını” kaydeden Kerry, “Tüm hayatını ülkesine hizmet ederek geçirmiş biri için bugünkü özverili kararın ne kadar zor olduğunu biliyorum” dedi. Kerry, “O demokrasi için konuştu, temel özgürlükler için konuştu ve sesi susturulamayacak. Aslında onun sesi, ülkemizin 2024'te net bir seçim yapmasına yardımcı olmak açısından son derece kritik olacaktır” ifadelerini kullandı.