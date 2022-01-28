Biden’ın ziyaret edeceği Pittsburgh’da köprü çöktü: 10 yaralı

Jones, çökme meydana geldiği sırada 1’i otobüs toplam 4 aracın köprünün üzerinde bulunduğunu ifade etti.

Polis tarafında yapılan açıklamada ise, köprünün çöktüğü bölgede güçlü bir doğalgaz kokusu olduğu bildirilerek, bölgedeki hatta verilen gazın kesildiği belirtildi.