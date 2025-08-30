Bilim açıklıyor: Sağlıklı insanlar neden kalp krizi ve felç geçiriyor?

Uzmanlar, obezite ve kronik iltihaplanmanın, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve alkolsüz yağlı karaciğer gibi pek çok sağlık sorununu tetiklediğini vurguluyor. Amerikan Beslenme Derneği’nin 2016 araştırması da, obeziteyle ilişkili sağlık sorunlarının bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştu.



Araştırmacılar, kalp krizi ve felç riskini azaltmak için sadece klasik risk faktörlerine değil, iltihap seviyelerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.