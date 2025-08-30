Bilim açıklıyor: Sağlıklı insanlar neden kalp krizi ve felç geçiriyor?
Yeni bir araştırma, görünüşte sağlıklı olan pek çok kişinin, standart risk faktörleri olmasa da kalp krizi ve felç geçirebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, inme ve kalp krizi vakalarının yaklaşık yarısı, sigara içmeyen, yüksek tansiyonu veya kolesterolü olmayan ve diyabet hastası olmayan kişilerde görülüyor.
Bu risk faktörleri, tıp literatüründe “standart değiştirilebilir risk faktörleri” olarak adlandırılıyor. Ancak Mass General Brigham araştırmacıları, mevcut tarama algoritmalarının bu sağlıklı görünüşlü ama risk altındaki kadınları gözden kaçırdığını belirledi.