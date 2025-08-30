Bilim açıklıyor: Sağlıklı insanlar neden kalp krizi ve felç geçiriyor?

Yeni bir araştırma, görünüşte sağlıklı olan pek çok kişinin, standart risk faktörleri olmasa da kalp krizi ve felç geçirebileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, inme ve kalp krizi vakalarının yaklaşık yarısı, sigara içmeyen, yüksek tansiyonu veya kolesterolü olmayan ve diyabet hastası olmayan kişilerde görülüyor.

Bu risk faktörleri, tıp literatüründe “standart değiştirilebilir risk faktörleri” olarak adlandırılıyor. Ancak Mass General Brigham araştırmacıları, mevcut tarama algoritmalarının bu sağlıklı görünüşlü ama risk altındaki kadınları gözden kaçırdığını belirledi.

İLTİHAP SEVİYESİNE DİKKAT

Kadın Sağlığı Çalışması’ndan elde edilen verilerle yapılan araştırmada, standart değiştirilebilir risk faktörleri bulunmayan 12.530 sağlıklı kadın 30 yıl boyunca takip edildi. Araştırmacılar, hsCRP adlı inflamasyon biyobelirtecini ölçtü. Sonuçlar dikkat çekiciydi: SMuRF’si olmayan ancak yüksek hsCRP düzeyine sahip kadınlarda, koroner kalp hastalığı riskinin yaşam boyu %77 arttığı, felç riskinin %39, herhangi bir büyük kardiyovasküler olay geçirme riskinin ise %52 yükseldiği görüldü.

Ayrıca yapılan bir deney, iltihaplı ancak standart değiştirilebilir risk faktörleri olmayan kadınların statin tedavisiyle kalp krizi ve felç riskini %38 oranında azaltabildiğini gösterdi. Araştırmacılar, tedaviye orta yaşta, 40 civarında başlanmasının etkili olduğunu belirtti.

Dr. Paul Ridker, “İltihap sorunu yaşayan kişiler, yaşam tarzı değişiklikleriyle koruyucu önlemler almalı; ancak statin tedavisi de riski azaltmada kritik bir rol oynayabilir” diyor.

Ridker, “Kalp krizi ve felç geçiren, fakat standart risk faktörleri bulunmayan kadınlar, mevcut risk denklemleriyle tespit edilemiyor. Verilerimiz, iltihaplı ve sağlıklı görünen kadınların yaşam boyu önemli bir risk altında olduğunu gösteriyor. Bu kadınları 40’lı yaşlarda tespit etmeliyiz; 70’li yaşlarda beklemek çoğu zaman fark yaratmak için çok geç olur” diye ekliyor.

İNME VE KALP HASTALIKLARI KÜRESEL BİR TEHDİT

İnme, dünya genelinde önde gelen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri. İngiltere'de her yıl 100.000’den fazla kişi inme geçiriyor ve 38.000 kişi hayatını kaybediyor. ABD’de ise her yıl 795 binin üzerinde kişi felç geçiriyor, bunların 137 bini ölüyor.


Uzmanlar, obezite ve kronik iltihaplanmanın, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları ve alkolsüz yağlı karaciğer gibi pek çok sağlık sorununu tetiklediğini vurguluyor. Amerikan Beslenme Derneği’nin 2016 araştırması da, obeziteyle ilişkili sağlık sorunlarının bağışıklık sistemi üzerinde önemli etkileri olduğunu ortaya koymuştu.

Araştırmacılar, kalp krizi ve felç riskini azaltmak için sadece klasik risk faktörlerine değil, iltihap seviyelerine de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

