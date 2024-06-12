Bilim dünyası en eski kayıtları ortaya çıkardı! Dünya bu keşfi konuşuyor, İsa'nın çocukluğuna ait

Bilim insanları eski bir Mısır el yazmasında İsa'nın çocukluğuna dair bilinmeyenlere ulaştı. İsa'nın çocukluğunda mucize gerçekleştirmesini anlatan hikayenin bilinen en eski kopyasına ulaşan bilim insanlarının bu keşfi herkes tarafından konuşuluyor.

Bilim dünyası en eski kayıtları ortaya çıkardı! Dünya bu keşfi konuşuyor, İsa'nın çocukluğuna ait - 1

Bilin insanları 2000 yıllık Mısır el yazmasını deşifre etti. İsa'nın çocukluğuna dair en eski kayıtları keşfettiler. İsa'nın çocukluğunda mucize gerçekleştirmesini anlatan hikayenin bilinen en eski kopyası araştırmacılar tarafından eski bir Mısır el yazmasında bulundu.

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Bilim dünyası en eski kayıtları ortaya çıkardı! Dünya bu keşfi konuşuyor, İsa'nın çocukluğuna ait - 2

2000 yıllık papirüste çok ilginç detaylar yer alıyor. Beş yaşındaki İsa'nın kil güvercinlerini canlı kuşlara dönüştürdüğü anlatılıyor.

Bilim dünyası en eski kayıtları ortaya çıkardı! Dünya bu keşfi konuşuyor, İsa'nın çocukluğuna ait - 3

El yazısını inceleyen araştırmacılar, muhtemelen o zamanlar Hıristiyan bir toplum olan 4. veya 5. yüzyıl Mısır'ındaki bir okul veya dini topluluktaki bir sınıf alıştırmasının parçası olarak yazıldığına inanıyor.

Bilim dünyası en eski kayıtları ortaya çıkardı! Dünya bu keşfi konuşuyor, İsa'nın çocukluğuna ait - 4

Almanya'nın Hamburg kentindeki Hamburg Eyalet ve Üniversite Kütüphanesi'nde şimdiye kdar fark edilmeden duran Papirüs'ü inceleyen uzmanlar metinde İsa'nın adını fark ettiklerini söyledi.

Bilim dünyası en eski kayıtları ortaya çıkardı! Dünya bu keşfi konuşuyor, İsa'nın çocukluğuna ait - 5

Humboldt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden eş araştırmacı ve öğretim görevlisi Dr. Lajos Berkes, "El yazısı çok beceriksiz göründüğü için bunun özel bir mektup veya alışveriş listesi gibi günlük bir belgenin parçası olduğu düşünülüyordu" dedi.

Bilim dünyası en eski kayıtları ortaya çıkardı! Dünya bu keşfi konuşuyor, İsa'nın çocukluğuna ait - 6


Dr. Berkes, sözlerine şu şekilde devam etti: "Metinde ilk kez 'İsa' kelimesini fark ettik. Daha sonra onu diğer birçok dijitalleştirilmiş papirüsle karşılaştırarak, harf harf çözdük ve bunun günlük bir belge olamayacağını hemen anladık.''

Bilim dünyası en eski kayıtları ortaya çıkardı! Dünya bu keşfi konuşuyor, İsa'nın çocukluğuna ait - 7

İsa'nın ilk yıllarının neden İncil'den çıkarıldığı bilinmiyor. İncil profesörü olan Charles Dyer, "Aslında, yetişkinliğinde bile İsa'nın yaşamına dair çok az bilgiye sahibiz, ancak sahip olduğumuz kısım, Tanrı'nın onun kim olduğunu ve neden dünyaya geldiğini gerçekten anlamamız için yeterli olduğunu düşündüğü kısımdır" dedi.

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