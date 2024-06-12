Bilim dünyası en eski kayıtları ortaya çıkardı! Dünya bu keşfi konuşuyor, İsa'nın çocukluğuna ait
Bilim insanları eski bir Mısır el yazmasında İsa'nın çocukluğuna dair bilinmeyenlere ulaştı. İsa'nın çocukluğunda mucize gerçekleştirmesini anlatan hikayenin bilinen en eski kopyasına ulaşan bilim insanlarının bu keşfi herkes tarafından konuşuluyor.
Bilin insanları 2000 yıllık Mısır el yazmasını deşifre etti. İsa'nın çocukluğuna dair en eski kayıtları keşfettiler. İsa'nın çocukluğunda mucize gerçekleştirmesini anlatan hikayenin bilinen en eski kopyası araştırmacılar tarafından eski bir Mısır el yazmasında bulundu.