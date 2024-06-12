Bilim dünyası en eski kayıtları ortaya çıkardı! Dünya bu keşfi konuşuyor, İsa'nın çocukluğuna ait

İsa'nın ilk yıllarının neden İncil'den çıkarıldığı bilinmiyor. İncil profesörü olan Charles Dyer, "Aslında, yetişkinliğinde bile İsa'nın yaşamına dair çok az bilgiye sahibiz, ancak sahip olduğumuz kısım, Tanrı'nın onun kim olduğunu ve neden dünyaya geldiğini gerçekten anlamamız için yeterli olduğunu düşündüğü kısımdır" dedi.