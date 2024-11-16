Bilim dünyasında ezber bozuldu! Meğerse 40 yıldır doğru bildiğimiz her şey yanlışmış

Güneş sisteminin en soğuk gezegenlerinden biri olan Uranüs hakkında bilim dünyasında ezberleri bozacak yeni bir çalışma yayımlandı. Araştırmaya göre, NASA’nın 1986’da Voyager 2 uzay aracıyla topladığı veriler, güçlü bir güneş fırtınasıyla aynı zamana denk geldiği için yanıltıcı olabilir.

Bilim dünyasında ezber bozuldu! Meğerse 40 yıldır doğru bildiğimiz her şey yanlışmış - 1

Voyager 2'nin ölçümleri, Uranüs ve beş büyük uydusunun hareketsiz, manyetik alanının ise garip bir şekilde bozulmuş olduğunu göstermişti. Ancak bu verilerin güneş fırtınasının etkisiyle şekillenmiş olabileceğini düşünen bilim insanları, Uranüs sistemini yeniden değerlendirmeye başladı.

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Bilim dünyasında ezber bozuldu! Meğerse 40 yıldır doğru bildiğimiz her şey yanlışmış - 2

ÖLÜ SANILAN GEZEGEN YENİDEN KEŞFEDİLDİ

Son analizler, Uranüs ve uydularının, ölü gezegenler olarak anılmaktan çok daha fazlasını sunabileceğini ortaya koyuyor.

Bilim dünyasında ezber bozuldu! Meğerse 40 yıldır doğru bildiğimiz her şey yanlışmış - 3

URANÜS'TE YAŞAM VAR MI?

Özellikle Uranüs’ün buzlu uydularında okyanusların bulunabileceği ve bu okyanusların yaşam için gerekli şartları sağlayabileceği öne sürülüyor.

Bilim dünyasında ezber bozuldu! Meğerse 40 yıldır doğru bildiğimiz her şey yanlışmış - 4

Bu keşif, güneş sistemimizde Dünya’dan sonra yaşam barındırabilecek bir gezegenin, sanılandan daha yakın olabileceğini düşündürüyor.

Bilim dünyasında ezber bozuldu! Meğerse 40 yıldır doğru bildiğimiz her şey yanlışmış - 5

'40 YILDIR YANLIŞ BİLGİLERE SAHİPTİK'

University College London'dan Dr. William Dunn, "40 yıldır Uranüs ve uydularıyla ilgili yanlış fikirlere sahiptik.

Yeni bulgular, bu sistemin çok daha heyecan verici olduğunu gösteriyor," dedi.

Bilim dünyasında ezber bozuldu! Meğerse 40 yıldır doğru bildiğimiz her şey yanlışmış - 6

NASA, Uranüs’ü ve sistemini yakından incelemek için 2035’te bir yörünge aracı ve sonda fırlatmayı planlıyor.

Bu aracın 2045’te hedefe ulaşmasıyla, Uranüs’te yaşam izlerine dair nihai sorular yanıt bulabilir.

Güneş sisteminin derinliklerindeki bu gizemli dünya, tarih yazmaya hazırlanıyor.

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