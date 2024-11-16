Bilim dünyasında ezber bozuldu! Meğerse 40 yıldır doğru bildiğimiz her şey yanlışmış

Voyager 2'nin ölçümleri, Uranüs ve beş büyük uydusunun hareketsiz, manyetik alanının ise garip bir şekilde bozulmuş olduğunu göstermişti. Ancak bu verilerin güneş fırtınasının etkisiyle şekillenmiş olabileceğini düşünen bilim insanları, Uranüs sistemini yeniden değerlendirmeye başladı.