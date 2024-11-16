Bilim dünyasında ezber bozuldu! Meğerse 40 yıldır doğru bildiğimiz her şey yanlışmış
Güneş sisteminin en soğuk gezegenlerinden biri olan Uranüs hakkında bilim dünyasında ezberleri bozacak yeni bir çalışma yayımlandı. Araştırmaya göre, NASA’nın 1986’da Voyager 2 uzay aracıyla topladığı veriler, güçlü bir güneş fırtınasıyla aynı zamana denk geldiği için yanıltıcı olabilir.
Voyager 2'nin ölçümleri, Uranüs ve beş büyük uydusunun hareketsiz, manyetik alanının ise garip bir şekilde bozulmuş olduğunu göstermişti. Ancak bu verilerin güneş fırtınasının etkisiyle şekillenmiş olabileceğini düşünen bilim insanları, Uranüs sistemini yeniden değerlendirmeye başladı.