Bilim dünyasından ses getiren araştırma! Bağırsak kanserini önlemenin yolu bulundu

Aşırı yağlı ve et ağırlıklı beslenme, şişmanlık, sigara ve alkol gibi etkenler, bağırsak kanseri riskini artırıyor. Bağırsak kanseri kendisini karın ağrısı, dışkıda kan, anemi, uzun süreli ishal ya da kabızlık gibi belirtilerle ele verebiliyor. Japon bilim insanları, erken evrede teşhis edilmediği takdirde oldukça tehlikeli olan bağırsak kanseriyle ilgili umut veren bir araştırma yaptı.

Bilim dünyasından ses getiren araştırma! Bağırsak kanserini önlemenin yolu bulundu - 1

Japonya'daki RIKEN Entegre Tıp Bilimleri Merkezi; süt, et ve fıstık gibi yiyeceklerin ince bağırsak üzerindeki potansiyel etkilerini araştırırken dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Araştırmada, bu besinlerin tümör baskılama potansiyeline dair önemli bulgular ortaya kondu.

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Bilim dünyasından ses getiren araştırma! Bağırsak kanserini önlemenin yolu bulundu - 2

Japon bilim insanları; süt, et ve fıstık gibi yiyeceklerde bulunan antijenlerin, bağışıklık sistemini harekete geçirerek bağırsaklarda önemli tepkilere neden olabileceğini belirtti.

Bilim dünyasından ses getiren araştırma! Bağırsak kanserini önlemenin yolu bulundu - 3

Bu antijenler, ince bağırsakta tümör oluşumunu baskılayabilir. Deneyde antijen içermeyen bir diyet uygulanan farelerde, tümör gelişiminin daha hızlı olduğu gözlemlendi.

Bilim dünyasından ses getiren araştırma! Bağırsak kanserini önlemenin yolu bulundu - 4

RIKEN IMS araştırmacıları, genetik olarak tümör geliştiren farelerde farklı diyetlerin etkilerini test etti. Normal diyette tümör sayısı azalırken, antijen içermeyen diyetle beslenen farelerde bu etkinin görülmediği tespit edildi.

Bilim dünyasından ses getiren araştırma! Bağırsak kanserini önlemenin yolu bulundu - 5

Çalışma, antijen içeren gıdaların bağırsak tümörleri üzerindeki potansiyel baskılayıcı rolünü ortaya koyarken, beslenme şeklinin bağışıklık sistemi ve bağırsak sağlığı üzerindeki kritik rolü de bir kez daha gözler önüne serildi.

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