Bilim dünyasından ses getiren araştırma! Bağırsak kanserini önlemenin yolu bulundu
Aşırı yağlı ve et ağırlıklı beslenme, şişmanlık, sigara ve alkol gibi etkenler, bağırsak kanseri riskini artırıyor. Bağırsak kanseri kendisini karın ağrısı, dışkıda kan, anemi, uzun süreli ishal ya da kabızlık gibi belirtilerle ele verebiliyor. Japon bilim insanları, erken evrede teşhis edilmediği takdirde oldukça tehlikeli olan bağırsak kanseriyle ilgili umut veren bir araştırma yaptı.
Japonya'daki RIKEN Entegre Tıp Bilimleri Merkezi; süt, et ve fıstık gibi yiyeceklerin ince bağırsak üzerindeki potansiyel etkilerini araştırırken dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Araştırmada, bu besinlerin tümör baskılama potansiyeline dair önemli bulgular ortaya kondu.