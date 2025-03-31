Bilim insanları 2 kritik dönüm noktasını açıkladı: 44 yaşında ve 60 yaşında ne oluyor?

60 YAŞINDA NE OLUYOR?

İkinci büyük biyolojik değişim ise 60 yaş civarında yaşanıyor. Bu yaşta vücutta daha belirgin işlevsel gerilemeler gözlemlenir. Bağışıklık sistemi zayıflar, vücudun enfeksiyonlara karşı direnci azalır. Ayrıca, karbonhidrat metabolizması değişir ve kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesi daha zor hale gelir, bu da diyabet riskini artırır. Böbrek fonksiyonları da zamanla düşer, kan üre azot seviyeleri yükselir ve böbreklerin verimliliğinde azalma görülür. Bilişsel işlevlerde yavaşlama ve kas kütlesinde kayıplar da daha belirgin hale gelir. Bu dönemde besin açısından zengin bir diyet, düzenli fiziksel aktivite ve bilişsel etkileşim, sağlığı korumak için kritik hale gelir.





