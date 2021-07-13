Bilim insanları, 25 yaşındaki İtalyan kadının peşinde: Corona virüsün 'sıfırıncı hasta'sı o mu?

Barberis, söz konusu testin, Dr. Gianotti'nin virüsü genetik olarak sıralamasına, kadının gerçekten Covid-19'a sahip olduğuna dair daha kesin bir doğrulama sağlamasına ve potansiyel olarak araştırmacıların onu Çin'deki vakalarla karşılaştırmasına izin verebileceğini söyledi.

Öte yandan Barberis, kadının 2020'nin ortalarında alınan kanında antikor testi pozitif çıkmasına rağmen, Covid-19'un o zamana kadar kuzey İtalya'yı sardığını ve Kasım ayından bir süre sonra asemptomatik bir enfeksiyona maruz kalmış olabileceği ihtimalini yarattığına dikkat çekti.