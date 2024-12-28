Bilim insanları "41 gün daha fazla tehlikeli" dedi: 2024 için çarpıcı sonuç

Ayrıca, milyonlarca insan, yerinden edilmelere yol açan 26 aşırı hava olayının kurbanı oldu. Kuraklık, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, fırtınalar ve seller gibi olaylar daha sık ve yoğun bir şekilde yaşanarak ciddi insani krizlere yol açtı.



