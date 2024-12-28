Bilim insanları "41 gün daha fazla tehlikeli" dedi: 2024 için çarpıcı sonuç

Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkileriyle bu yıl dünya genelinde 41 gün daha fazla tehlikeli sıcaklık seviyelerine ulaşıldığını açıkladı. Uluslararası bilim insanlarının bir araya geldiği World Weather Attribution (WWA) ekibinin 2024 yılına dair analizleri, insan kaynaklı faaliyetlerin aşırı sıcak günlerin artışındaki belirleyici rolünü ortaya koyuyor.

Bilim insanları "41 gün daha fazla tehlikeli" dedi: 2024 için çarpıcı sonuç - 1

WWA araştırmasına göre, iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenen aşırı hava olayları, bu yıl en az 3 bin 700 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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Bilim insanları "41 gün daha fazla tehlikeli" dedi: 2024 için çarpıcı sonuç - 2

Ayrıca, milyonlarca insan, yerinden edilmelere yol açan 26 aşırı hava olayının kurbanı oldu. Kuraklık, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, fırtınalar ve seller gibi olaylar daha sık ve yoğun bir şekilde yaşanarak ciddi insani krizlere yol açtı.

Bilim insanları "41 gün daha fazla tehlikeli" dedi: 2024 için çarpıcı sonuç - 3

FOSİL YAKIT UYARISI

Araştırmacılar, tüm ülkelerin 2025 ve sonrasına yönelik hazırlıklarını hızlandırması gerektiğini vurguluyor.

Bilim insanları "41 gün daha fazla tehlikeli" dedi: 2024 için çarpıcı sonuç - 4

Aşırı hava koşullarıyla dolu bir geleceği önlemek için fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadelenin bir an önce güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Bilim insanları "41 gün daha fazla tehlikeli" dedi: 2024 için çarpıcı sonuç - 5

DAHA HIZLI HAREKET ETMEK ŞART

Uzmanlara göre, mevcut küresel çabalar yeterli değil. Fosil yakıtlardan enerji dönüşümüne, yeşil teknolojilere yatırımların artırılmasına ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine acilen ihtiyaç duyuluyor. Dünya, bu kritik uyarıları dikkate almazsa, daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalabilir.

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