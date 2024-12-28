Bilim insanları "41 gün daha fazla tehlikeli" dedi: 2024 için çarpıcı sonuç
Bilim insanları, iklim değişikliğinin etkileriyle bu yıl dünya genelinde 41 gün daha fazla tehlikeli sıcaklık seviyelerine ulaşıldığını açıkladı. Uluslararası bilim insanlarının bir araya geldiği World Weather Attribution (WWA) ekibinin 2024 yılına dair analizleri, insan kaynaklı faaliyetlerin aşırı sıcak günlerin artışındaki belirleyici rolünü ortaya koyuyor.
WWA araştırmasına göre, iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenen aşırı hava olayları, bu yıl en az 3 bin 700 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.