Bilim insanları “açık ilişki”den “eş bağımlılığa” kedilerle insanlar arasındaki 5 ilişki türünü ortaya koydu: Sizin kedilerle aranızda nasıl bir bağ var?

KEDİLER VE İNSANLAR ARASINDAKİ 5 İLİŞKİ TÜRÜ

1. EŞ BAĞIMLI İLİŞKİ

Bu ilişki türünde kediler genellikle kendisine çok fazla duygusal olarak yatırım yapan sahibine bağımlı hale geliyor. Sahibi kedisine çok önem veriyor, onu aibir aile üyesi veya arkadaşı olarak görüyor.

Aynı zamanda sahibi kediyle düzenli olarak oynuyor. Ancak eş bağımlı ilişkide kedi başkalarıyla ilişki kurmuyor. Örneğin eve farklı biri geldiğinde saklanıyor. Bu kedi, aynı zamanda sahibi ile yakın olduğunda kendinin ödüllendirileceğini biliyor. Örneğin sahibi yemek yerken onun başında bekliyor ve kendisine yiyeceğinden bir şeyler vermesini bekliyor.

Bununla birlikte sahibine fiziksel yakınlığını korumak için önemli bir çaba sarf ediyor ve ayrılma sorunu yaşıyor. Sahibi uzaktaysa yemek yemeyi reddedebiliyor ve hayal kırıklıklarını kontrol etmede bazı sorunlar yaşıyor. Uzmanlar Bu ilişki türünün özellikle dışarıya çıkmayan ve tek kişilik bir evde yaşayan kediler arasında yaygın olduğunu söyledi.