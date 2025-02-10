Bilim insanları açıkladı: 01.00'den sonra uyuyanlar risk altında
Gece 01.00’den sonra uyumanın depresyon ve anksiyete gibi zihinsel ve davranışsal bozukluk risklerini artırdığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre erken uyuyan ve erken uyanan kişilerin zihin sağlığı daha iyi.
Psychiatry Research dergisinde yayımlanan ve 70.000’den fazla kişi üzerinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırma, gece 01.00’den sonra uyumanın depresyon ve anksiyete gibi zihinsel ve davranışsal bozukluk risklerini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, en iyi zihinsel sağlığa sabah erken uyananlar sahip.