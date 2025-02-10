Bilim insanları açıkladı: 01.00'den sonra uyuyanlar risk altında

Gece 01.00’den sonra uyumanın depresyon ve anksiyete gibi zihinsel ve davranışsal bozukluk risklerini artırdığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre erken uyuyan ve erken uyanan kişilerin zihin sağlığı daha iyi.

Bilim insanları açıkladı: 01.00'den sonra uyuyanlar risk altında - 1

Psychiatry Research dergisinde yayımlanan ve 70.000’den fazla kişi üzerinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir araştırma, gece 01.00’den sonra uyumanın depresyon ve anksiyete gibi zihinsel ve davranışsal bozukluk risklerini artırdığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, en iyi zihinsel sağlığa sabah erken uyananlar sahip.


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Bilim insanları açıkladı: 01.00'den sonra uyuyanlar risk altında - 2

ERKEN YATMAK RUH SAĞLIĞINI KORUYOR

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, 8 yıl boyunca süren çalışmada, 73.880 katılımcının uyku alışkanlıklarını inceledi. Katılımcılar uyku tercihlerini bildirdi ve bir hafta boyunca uyku düzenleri takip edildi. Sağlık kayıtları kullanılarak zihinsel sağlık durumları değerlendirildi.


Bilim insanları açıkladı: 01.00'den sonra uyuyanlar risk altında - 3

Araştırmaya göre, hem sabah hem de akşam tipine sahip kişiler arasında geç uyuyanlarda depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sağlık sorunları daha sık görüldü. Çalışmanın kıdemli yazarı ve psikiyatri profesörü Dr. Jamie Zeitzer, "Gece geç saatlere kadar uyanık kalmak en kötü senaryodur. Bu durum, kötü kararlar alma ihtimalini artırıyor" dedi.


Bilim insanları açıkladı: 01.00'den sonra uyuyanlar risk altında - 4

Araştırmacılar, geç saatlerde daha fazla intihar düşüncesi, şiddet eğilimi, alkol ve uyuşturucu kullanımı gibi riskli davranışların ortaya çıktığını belirtiyor. Ayrıca, sabahın erken saatlerinde güneşle birlikte uyanan kişilerin ruh sağlığının daha iyi olduğu ifade ediliyor.


Bilim insanları açıkladı: 01.00'den sonra uyuyanlar risk altında - 5

ERKEN UYUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR?

Uyku düzenini iyileştirmek ve erken yatma alışkanlığı kazanmak için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:

Düzenli Uyku Saatleri Belirleyin: Hafta sonları da dahil olmak üzere sabit bir yatma ve uyanma saati oluşturun.

Uyku Öncesi Rutin Oluşturun: Kitap okumak, meditasyon yapmak veya sıcak bir duş almak gibi rahatlatıcı aktiviteler yapın.

Ekran Süresini Sınırlayın: Yatmadan en az bir saat önce telefon, tablet ve bilgisayardan uzak durun.


Bilim insanları açıkladı: 01.00'den sonra uyuyanlar risk altında - 6

Uyku Ortamınızı Optimize Edin: Odanızı serin, karanlık ve sessiz hale getirin, rahat bir yatak ve yastık tercih edin.

Beslenmeye Dikkat Edin: Yatma saatine yakın kafein, nikotin ve ağır yiyeceklerden kaçının.

Güneş Işığından Faydalanın: Sabahları gün ışığı almak, biyolojik saatinizi düzenleyerek uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Uzmanlar, erken yatma alışkanlığı kazanmanın zihinsel ve fiziksel sağlık açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor. Sağlıklı bir uyku düzeni için yukarıdaki önerileri hayata geçirmek, uzun vadede ruhsal sağlığı güçlendirebilir.

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