Bilim insanları açıkladı: 01.00'den sonra uyuyanlar risk altında

ERKEN UYUMA ALIŞKANLIĞI NASIL KAZANILIR?

Uyku düzenini iyileştirmek ve erken yatma alışkanlığı kazanmak için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:



Düzenli Uyku Saatleri Belirleyin: Hafta sonları da dahil olmak üzere sabit bir yatma ve uyanma saati oluşturun.



Uyku Öncesi Rutin Oluşturun: Kitap okumak, meditasyon yapmak veya sıcak bir duş almak gibi rahatlatıcı aktiviteler yapın.



Ekran Süresini Sınırlayın: Yatmadan en az bir saat önce telefon, tablet ve bilgisayardan uzak durun.





