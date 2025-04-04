Bilim insanları açıkladı: 1 dakikalık test ölümcül hastalığı ortaya çıkarıyor

Bilim insanları, sağlıklı bireylerin 30 saniyede kaç kez yutkunabileceğini belirleyerek, bu sayıyı gerçekleştiremeyen kişilerin ölümcül rahatsızlıklar taşıyor olabileceğini ortaya koydu. Tıbbi olarak "disfaji" olarak bilinen yutma güçlüğü, kanser, akciğer hastalıkları veya bunama gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.

Bilim insanları açıkladı: 1 dakikalık test ölümcül hastalığı ortaya çıkarıyor - 1

Disfaji tespiti için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri, Tekrarlayan Tükürük Yutma Testi'dir. Evde kolayca yapılabilen bu testte, kişi, hiçbir yiyecek veya içecek tüketmeden, yarım dakika içinde olabildiğince çok sayıda yutkunmaya çalışır.

Bilim insanları, şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı araştırmalarından birini yaparak, farklı yaş gruplarındaki sağlıklı bireylerin ulaşabileceği yutkunma sayısını belirlediler. Araştırmalar, 20-39 yaş arasındaki bireylerin 30 saniyede ortalama 8,5 kez yutkunması gerektiğini ortaya koydu. 40’lı yaşlardaki bireylerin sekiz, 50’li yaşlardakilerin ise yaklaşık yedi kez yutkunması bekleniyor. 60’lı yaşlardaki bireylerin yutkunma sayısının ortalama 6,7 olması gerektiği belirtilirken, 70’li yaşlardakilerin altı kez yutkunması gerektiği ifade ediliyor. 80’li yaşlardaki bireylerin ise bu süre zarfında en az 4,3 kez yutkunabilmesi gerektiği sonucuna varıldı.


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Bilim insanları açıkladı: 1 dakikalık test ölümcül hastalığı ortaya çıkarıyor - 2

Yaş grupları için belirlenen bu yutkunma hedeflerine ulaşamayan bireyler, akciğer hastalıkları ve kanser gibi disfajiye yol açabilecek sağlık sorunlarının araştırılması için daha ileri tetkiklere tabi tutulabiliyor.

Disfaji dergisinde yayımlanan araştırmada, bu çalışmanın daha önceki araştırmalara kıyasla sağlıklı kabul edilebilecek yutkunma değerlerinin çok daha geniş bir yelpazeye yayıldığı vurgulandı. Ayrıca, Tekrarlayan Tükürük Yutma Testi'nde daha önce belirlenen temel değerin, tüm yetişkinler için sağlıklı yutkunma sayısının sadece üç olduğu ifade ediliyor. Araştırmacılar, 80 yaş ve üzeri bireyler için belirlenen değerlerin daha geniş bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtiyor.


Bilim insanları açıkladı: 1 dakikalık test ölümcül hastalığı ortaya çıkarıyor - 3

Araştırmada, yaşa bağlı yutkunma farklılıklarının, insanların yaşları ilerledikçe boğaz kaslarında meydana gelen fizyolojik değişikliklerden kaynaklandığına dikkat çekildi. Ayrıca, erkeklerin ortalama olarak kadınlardan daha fazla yutkunma gerçekleştirdiği, bunun da test sonuçlarını etkileyebilecek bir başka faktör olduğu kaydedildi. Uzmanlar, bu cinsiyet farklılıklarının nedenlerinin daha fazla araştırılması gerektiğini belirtti.


Bilim insanları açıkladı: 1 dakikalık test ölümcül hastalığı ortaya çıkarıyor - 4

Disfaji, genellikle bir hastalığın belirtisi olup kendi başına bir rahatsızlık değildir. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), bu sorunun asit reflüsü gibi hafif rahatsızlıklardan yemek borusu kanserine kadar geniş bir yelpazeye yayılabileceğini belirtiyor. Yutma güçlüğü, mide kanseri gibi ciddi hastalıkların erken belirtisi olabilir. Geçtiğimiz ay, dört çocuk annesi bir kadın, mide kanserinin ilk belirtilerinin yutma sorunları olduğunu ve bunu başlangıçta kilo verme diyetinin bir komplikasyonu olarak görmezden geldiğini açıkladı.


Bilim insanları açıkladı: 1 dakikalık test ölümcül hastalığı ortaya çıkarıyor - 5

Yutma güçlüğü ayrıca gırtlak kanserinin de habercisi olabilir.

Araştırma, alanındaki en kapsamlı deneylerden biri olsa da bazı sınırlamalara sahip. Katılımcıların sağlık durumları önceden değerlendirilmiş olsa da herhangi bir tanı testi yapılmamış ve bu da teşhis edilmemiş sağlık sorunlarının olan kişilerin de çalışmaya dahil edilmesine neden olmuş. Ayrıca, katılımcılar yalnızca bir kez test edilmiş ve test öncesinde herhangi bir yiyecek veya içecek tüketip tüketmedikleri kaydedilmemiştir.

Bilim insanları açıkladı: 1 dakikalık test ölümcül hastalığı ortaya çıkarıyor - 6


Bu bulgular, erken tespit ve tedavi açısından önemli bir adım olarak kabul edilirken, daha fazla araştırma yapılması gerektiği de vurgulandı.

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