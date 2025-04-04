Bilim insanları açıkladı: 1 dakikalık test ölümcül hastalığı ortaya çıkarıyor
Bilim insanları, sağlıklı bireylerin 30 saniyede kaç kez yutkunabileceğini belirleyerek, bu sayıyı gerçekleştiremeyen kişilerin ölümcül rahatsızlıklar taşıyor olabileceğini ortaya koydu. Tıbbi olarak "disfaji" olarak bilinen yutma güçlüğü, kanser, akciğer hastalıkları veya bunama gibi ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabiliyor.
Disfaji tespiti için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri, Tekrarlayan Tükürük Yutma Testi'dir. Evde kolayca yapılabilen bu testte, kişi, hiçbir yiyecek veya içecek tüketmeden, yarım dakika içinde olabildiğince çok sayıda yutkunmaya çalışır.
Bilim insanları, şimdiye kadar gerçekleştirilen en kapsamlı araştırmalarından birini yaparak, farklı yaş gruplarındaki sağlıklı bireylerin ulaşabileceği yutkunma sayısını belirlediler. Araştırmalar, 20-39 yaş arasındaki bireylerin 30 saniyede ortalama 8,5 kez yutkunması gerektiğini ortaya koydu. 40’lı yaşlardaki bireylerin sekiz, 50’li yaşlardakilerin ise yaklaşık yedi kez yutkunması bekleniyor. 60’lı yaşlardaki bireylerin yutkunma sayısının ortalama 6,7 olması gerektiği belirtilirken, 70’li yaşlardakilerin altı kez yutkunması gerektiği ifade ediliyor. 80’li yaşlardaki bireylerin ise bu süre zarfında en az 4,3 kez yutkunabilmesi gerektiği sonucuna varıldı.