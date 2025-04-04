Bilim insanları açıkladı: 1 dakikalık test ölümcül hastalığı ortaya çıkarıyor

Yutma güçlüğü ayrıca gırtlak kanserinin de habercisi olabilir.



Araştırma, alanındaki en kapsamlı deneylerden biri olsa da bazı sınırlamalara sahip. Katılımcıların sağlık durumları önceden değerlendirilmiş olsa da herhangi bir tanı testi yapılmamış ve bu da teşhis edilmemiş sağlık sorunlarının olan kişilerin de çalışmaya dahil edilmesine neden olmuş. Ayrıca, katılımcılar yalnızca bir kez test edilmiş ve test öncesinde herhangi bir yiyecek veya içecek tüketip tüketmedikleri kaydedilmemiştir.



