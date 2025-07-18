Bilim insanları açıkladı: 1 fincan kahve beyni nasıl etkiliyor

Kanada'da yapılan yeni bir araştırma, öğleden sonra içilen sadece iki fincan kahvenin bile gece uykusunun kalitesini önemli ölçüde bozabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, daha dinç uyanmak isteyenlerin günün geç saatlerinde kafein tüketiminden kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıyor.

Bilim insanları açıkladı: 1 fincan kahve beyni nasıl etkiliyor - 1

DailyMail'de yer alan habere göre Montreal Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, 20 ila 58 yaşları arasında orta düzeyde kafein tüketen 40 sağlıklı yetişkinin uyku düzeni analiz edildi. Katılımcılar, bir gece yaklaşık 200 mg kafein (iki fincan kahve) aldı, diğer gece ise plasebo verildi. Uyku kaliteleri, elektroensefalogram (EEG) cihazıyla ölçüldü.


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Bilim insanları açıkladı: 1 fincan kahve beyni nasıl etkiliyor - 2

Araştırmanın sonucuna göre, öğleden sonra alınan kafein, beynin uyku sırasındaki elektriksel aktivitelerinde artışa yol açarak daha yüzeysel ve dinlendirici olmayan bir uykuya neden oluyor. Bu durum özellikle, uykunun en onarıcı evresi olan REM dışı dönemde belirginleşiyor.


Bilim insanları açıkladı: 1 fincan kahve beyni nasıl etkiliyor - 3

Bu evre, kişinin kalp atış hızının ve beyin aktivitesinin yavaşladığı, vücudun doku ve kasları onardığı kritik bir dönem olarak biliniyor. Kafein ise bu süreci sekteye uğratarak, beynin daha aktif ve uyanık kalmasına neden oluyor.


Bilim insanları açıkladı: 1 fincan kahve beyni nasıl etkiliyor - 4

UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Çalışmanın başyazarı Prof. Dr. Philipp Thölke, kafeinin toplum genelinde yaygın kullanımı nedeniyle bu tür etkilerin halk sağlığı açısından önem taşıdığını vurguladı. Thölke, "Kafein uykuyu geciktirir ama engellemez. Ancak kafein etkisi altındayken beyin ve uyku yapısı da bundan etkilenir" dedi.

Araştırmacılar ayrıca, kafein tüketiminin beyin sinyallerini daha rastgele hale getirdiğini ve beynin 'kritik' diye tanımlanan, daha uyarılabilir bir duruma geçtiğini belirledi.


Bilim insanları açıkladı: 1 fincan kahve beyni nasıl etkiliyor - 5

Yaş faktörü de araştırmada önemli bir değişken olarak ele alındı. 20-27 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin, özellikle REM uykusu sırasında kafeine karşı daha duyarlı olduğu görüldü. Bu farklılığın, yaşla birlikte beyindeki adenozin reseptörlerinin azalmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Adenozin, uyku baskısını artıran bir kimyasal; kafein ise bu reseptörleri bloke ederek uyanıklık hissi yaratıyor.


Bilim insanları açıkladı: 1 fincan kahve beyni nasıl etkiliyor - 6

Ancak uzmanlar, yaşa bakılmaksızın tüm gruplarda kafeinin REM dışı uyku üzerindeki etkisinin benzer şekilde olumsuz olduğunu belirtiyor.

Araştırma yalnızca sağlıklı bireyleri kapsadığı için, Parkinson veya huzursuz bacak sendromu gibi nörolojik rahatsızlıkları olan kişiler için genelleme yapılamıyor. Ancak sonuçlar, kafeinin yalnızca uyanıklığı değil, beynin gece boyunca nasıl çalıştığını da önemli ölçüde etkileyebildiğini gösteriyor.


Bilim insanları açıkladı: 1 fincan kahve beyni nasıl etkiliyor - 7

Uykusuzluk, kısa vadede sinirlilik ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlara yol açarken, uzun vadede kalp hastalıkları, obezite, diyabet ve hatta kanser gibi ciddi sağlık problemleriyle bağlantılı olabiliyor.

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