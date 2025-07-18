Bilim insanları açıkladı: 1 fincan kahve beyni nasıl etkiliyor
Kanada'da yapılan yeni bir araştırma, öğleden sonra içilen sadece iki fincan kahvenin bile gece uykusunun kalitesini önemli ölçüde bozabileceğini ortaya koydu. Uzmanlar, daha dinç uyanmak isteyenlerin günün geç saatlerinde kafein tüketiminden kaçınmaları gerektiği konusunda uyarıyor.
DailyMail'de yer alan habere göre Montreal Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada, 20 ila 58 yaşları arasında orta düzeyde kafein tüketen 40 sağlıklı yetişkinin uyku düzeni analiz edildi. Katılımcılar, bir gece yaklaşık 200 mg kafein (iki fincan kahve) aldı, diğer gece ise plasebo verildi. Uyku kaliteleri, elektroensefalogram (EEG) cihazıyla ölçüldü.