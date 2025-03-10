Bilim insanları açıkladı: 1 gece uykusuz kalırsanız ne olur?
Bilim insanları, sadece bir gece uykusuz kalmanın bağışıklık sistemini bozduğunu açıkladı. The Journal of Immunology’de yayımlanan çalışmada, genç ve sağlıklı bireylerin 24 saatlik uykusuzluk sürecine maruz bırakılması sonucunda bağışıklık hücrelerinde önemli değişiklikler gözlemlendi.
Bilim insanları, bağışıklık sisteminin uyku düzenine son derece duyarlı olduğunu ve kısa süreli uykusuzluğun bile iltihaplanmaya yol açabileceğini bildiriyor. Eğer bu değişimler uzun vadede devam ederse, diyabet, kalp hastalıkları ve obezite gibi kronik rahatsızlıklara yakalanma riskinin artabileceği vurgulanıyor.