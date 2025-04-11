Bilim insanları açıkladı: Akciğer kanseriyle bir bağlantısı var

Florida ve Kentucky Üniversiteleri'nden bilim insanları, akciğer kanseriyle beslenme arasında bir bağlantı keşfetti. Sigara ve hava kirliliği gibi bilinen risk faktörlerinin yanı sıra, vücudun glikozu depolama şeklinin de hastalığın gelişiminde rol oynayabileceği bildirildi.

Bilim insanları açıkladı: Akciğer kanseriyle bir bağlantısı var - 1

Yapılan araştırmada, glikojen adı verilen ve vücutta glikozu depolayan molekülün bazı akciğer kanseri türlerinin gelişiminde etkili olabileceği belirlendi. Bu bulgu, hastalığın biyolojisini anlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.


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Bilim insanları açıkladı: Akciğer kanseriyle bir bağlantısı var - 2

Çalışmada, ‘uzaysal metabolomik’ adı verilen ileri düzey bir analiz yöntemi kullanıldı. Bu teknik, araştırmacılara doku içerisindeki küçük moleküllerin konumlarını yüksek hassasiyetle inceleme imkanı sunuyor.

Bilim insanları açıkladı: Akciğer kanseriyle bir bağlantısı var - 3

Ekip, bu yöntemi kullanarak glikojenin belirli akciğer kanseri hücrelerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.


Bilim insanları açıkladı: Akciğer kanseriyle bir bağlantısı var - 4

Florida Üniversitesi’nden moleküler biyolog Ramon Sun, geliştirilen analiz platformuyla hastalıkların moleküler düzeyde adeta gözle görülür hale geldiğini belirtti. Sun, “Bu platform sayesinde, araştırmacılar daha önce fark edilmeyen moleküler örüntüleri ve etkileşimleri büyük bir detay ve derinlikle gözlemleyebiliyor” ifadelerini kullandı.


Bilim insanları açıkladı: Akciğer kanseriyle bir bağlantısı var - 5

Bilim insanları uzun süredir glikojenin farklı kanser türleriyle olan bağlantısını araştırıyor. Bu son bulgular ise beslenme kalitesi ve metabolizmanın, akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklarda sanıldığından daha önemli bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.

Bilim insanları açıkladı: Akciğer kanseriyle bir bağlantısı var - 6

Araştırmanın, hastalığın önlenmesi ve tedavisinde yeni stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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