Bilim insanları açıkladı: Akciğer kanseriyle bir bağlantısı var
Florida ve Kentucky Üniversiteleri'nden bilim insanları, akciğer kanseriyle beslenme arasında bir bağlantı keşfetti. Sigara ve hava kirliliği gibi bilinen risk faktörlerinin yanı sıra, vücudun glikozu depolama şeklinin de hastalığın gelişiminde rol oynayabileceği bildirildi.
Yapılan araştırmada, glikojen adı verilen ve vücutta glikozu depolayan molekülün bazı akciğer kanseri türlerinin gelişiminde etkili olabileceği belirlendi. Bu bulgu, hastalığın biyolojisini anlamada önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.