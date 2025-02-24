Bilim insanları açıkladı: Alzheimer hastalığının gizli belirtisi olabilir

SOLUNUM HIZI ANALİZİ

Araştırma ekibi, Alzheimer hastalığının beyindeki oksijenlenme, kalp atış hızı, beyin dalgaları ve solunum çabaları ile nasıl ilişkili olduğunu incelemeyi amaçladı. 19 Alzheimer hastasının beyin oksijenasyonu, kalp atış hızı, beyin dalgaları ve solunum çabaları, Alzheimer'ı olmayan 20 kişi ile karşılaştırıldı.



Ekip, Alzheimer hastalarının beynindeki kan damarlarındaki oksijen seviyelerinin dalgalandığını ve beyin aktivitesinin bozulduğunu gözlemledi. Ayrıca Alzheimer hastalarının diğer bireylere kıyasla daha yüksek bir solunum hızına sahip oldukları belirlendi; dakikada yaklaşık 17 nefes alıyorlardı, oysa diğer hastaların solunum hızı dakikada 13'tü. Bu fark, beynin oksijen sağlamak için derin sinir dokularına daha fazla bağlanma biçimindeki değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir.





