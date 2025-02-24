Bilim insanları açıkladı: Alzheimer hastalığının gizli belirtisi olabilir
Alzheimer hastalığının erken evrelerinin, bireylerin nefes alma şekli ve beyin aktivitelerindeki bozulmalarla tespit edilebileceği vurgulanan yeni bir çalışma, hastalığın erken tespitinin ilerlemesini yavaşlatmaya ve tedavi sürecini iyileştirmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.
Araştırmacılar, Alzheimer hastalığının olası erken göstergeleri olarak bozulmuş beyin-kan akışı koordinasyonu ve artan solunum hızlarını tanımladılar. Bu bulgu, erken müdahale ve gelişmiş tedavi olanakları için yeni umutlar sunan invaziv olmayan ve uygun maliyetli bir teşhis yönteminin yolunu açabilir.