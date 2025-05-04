Bilim insanları açıkladı: Alzheimer riskini azaltıyor

Yeni bir araştırma, orta yaşta düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasının Alzheimer hastalığı riskini düşürebileceğini ortaya koydu. İspanya’da 337 yetişkin üzerinde yürütülen dört yıllık çalışmada, haftada ortalama iki buçuk saat egzersiz yapanların beyinlerinde, Alzheimer ile ilişkilendirilen toksik proteinlerin daha az biriktiği görüldü.

Bilim insanları açıkladı: Alzheimer riskini azaltıyor - 1

Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada, özellikle 45-65 yaş aralığında egzersiz seviyelerini artıran bireylerde, amiloid ve tau proteinlerinin neden olduğu beyin plaklarının yayılma riskinin azaldığı belirlendi. Bu proteinler, Alzheimer’ın başlıca belirtilerinden sorumlu tutuluyor.


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Bilim insanları açıkladı: Alzheimer riskini azaltıyor - 2

Çalışmanın baş yazarı Dr. Eider Arenaza-Urquijo, “Bulgularımız, orta yaşta fiziksel aktivite alışkanlıklarının Alzheimer’ı önlemede etkili bir halk sağlığı stratejisi olabileceğini gösteriyor,” diyerek, toplum genelinde hareketsizlikle mücadeleye dikkat çekti.

Bilim insanları açıkladı: Alzheimer riskini azaltıyor - 3

YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR

Araştırmaya katılmayan University College London’dan nöroepidemiyolog Dr. Sarah-Naomi James de, “Bu çalışma, beyin sağlığı açısından hareketsiz yaşam tarzının olumsuz etkilerini gözler önüne seriyor,” diyerek egzersizin yaşlılıkta da fayda sağladığını vurguladı.

Alzheimer Derneği Araştırma Başkanı Dr. Lucy Devendra ise “Fiziksel aktivitenin doğrudan beyin değişikliklerine yol açtığını kesin olarak söyleyemesek de, ruh hali, uyku ve hareket kabiliyeti açısından yaşam kalitesine büyük katkı sağladığını biliyoruz,” dedi.


Bilim insanları açıkladı: Alzheimer riskini azaltıyor - 4

Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir başka çığır açıcı araştırma da Alzheimer vakalarının %50'ye yakınının 14 yaşam tarzı faktörüyle bağlantılı olduğunu ve bunlara müdahale edilerek hastalığın önlenebileceğini öne sürmüştü. Bu faktörler arasında işitme kaybının tedavisi, gürültüye maruz kalmanın azaltılması ve yüksek kolesterolün kontrol altına alınması da bulunuyor.

Alzheimer, demansın en yaygın türü olarak sadece İngiltere’de yaklaşık 1 milyon kişiyi etkiliyor. 2022 yılında ülkede demansa bağlı ölüm sayısı 74.000’i aşarak, hastalığı en büyük ölüm nedeni haline getirdi.

Bilim insanları açıkladı: Alzheimer riskini azaltıyor - 5

NE KADAR EGZERSİZE İHTİYACINIZ VAR?

DSÖ ve NHS’ye göre sağlıklı kalmak isteyen 19-64 yaş aralığındaki yetişkinler:

Her hafta en az 150 dakika orta düzeyde aerobik egzersiz (örneğin tempolu yürüyüş veya bisiklet)

Haftada en az 2 gün tüm büyük kas gruplarını çalıştıran kuvvet egzersizleri yapmalıdır.

Alternatif olarak:

Haftada 75 dakika yoğun aerobik egzersiz (örneğin koşu, tenis) ve

Haftada 2 gün kuvvet antrenmanı da önerilen egzersiz hedeflerini karşılamaktadır.



Bilim insanları açıkladı: Alzheimer riskini azaltıyor - 6

Uzmanlar, uzun süreli oturma alışkanlığının kısa süreli hafif hareketlerle bölünmesi gerektiğini de hatırlatıyor. tarafından yürütülen araştırmada, özellikle 45-65 yaş aralığında egzersiz seviyelerini artıran bireylerde, amiloid ve tau proteinlerinin neden olduğu beyin plaklarının yayılma riskinin azaldığı belirlendi. Bu proteinler, Alzheimer’ın başlıca belirtilerinden sorumlu tutuluyor.

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