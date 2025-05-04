Bilim insanları açıkladı: Alzheimer riskini azaltıyor

Geçtiğimiz yıl yayımlanan bir başka çığır açıcı araştırma da Alzheimer vakalarının %50'ye yakınının 14 yaşam tarzı faktörüyle bağlantılı olduğunu ve bunlara müdahale edilerek hastalığın önlenebileceğini öne sürmüştü. Bu faktörler arasında işitme kaybının tedavisi, gürültüye maruz kalmanın azaltılması ve yüksek kolesterolün kontrol altına alınması da bulunuyor.



Alzheimer, demansın en yaygın türü olarak sadece İngiltere’de yaklaşık 1 milyon kişiyi etkiliyor. 2022 yılında ülkede demansa bağlı ölüm sayısı 74.000’i aşarak, hastalığı en büyük ölüm nedeni haline getirdi.