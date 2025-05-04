Bilim insanları açıkladı: Alzheimer riskini azaltıyor
Yeni bir araştırma, orta yaşta düzenli fiziksel aktivitenin artırılmasının Alzheimer hastalığı riskini düşürebileceğini ortaya koydu. İspanya’da 337 yetişkin üzerinde yürütülen dört yıllık çalışmada, haftada ortalama iki buçuk saat egzersiz yapanların beyinlerinde, Alzheimer ile ilişkilendirilen toksik proteinlerin daha az biriktiği görüldü.
Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada, özellikle 45-65 yaş aralığında egzersiz seviyelerini artıran bireylerde, amiloid ve tau proteinlerinin neden olduğu beyin plaklarının yayılma riskinin azaldığı belirlendi. Bu proteinler, Alzheimer’ın başlıca belirtilerinden sorumlu tutuluyor.