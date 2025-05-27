Bilim insanları açıkladı: Babanın yüz ifadesi çocuğun cinsiyetini belirler mi?

Bilim insanları cinsiyet üzerinde farklı bir ihtimali gündeme getirdi. Araştırmaya göre, babaların yüz hatlarında görülen baskınlık, ilk çocuklarının erkek olma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor.



Michigan Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, en az bir çocuğu olan 104 ebeveyn çiftini inceledi. Katılımcılardan alınan yüz fotoğrafları, üniversite öğrencileri tarafından çekicilik, baskınlık ve cinsiyet temsili (erkeksi ya da dişil) kriterlerine göre değerlendirildi.





