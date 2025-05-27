Bilim insanları açıkladı: Babanın yüz ifadesi çocuğun cinsiyetini belirler mi?
Çocuğunuzun erkek mi yoksa kız mı olacağı tamamen şans mı? Yapılan yeni bir araştırma, babaların yüzündeki baskınlık ifadesinin, ilk çocuklarının erkek olma ihtimalini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Michigan Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, babaların yüzlerindeki baskınlık ifadesinin ilk çocuklarının cinsiyeti üzerinde etkili olabileceğini ortaya koydu.