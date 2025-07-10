Bilim insanları açıkladı: Bağırsak kanserine karşı en güçlü silah

GENÇLERDE KANSER VAKA SAYISI ARTIYOR

Araştırma, bağırsak sağlığına yönelik artan ilgiyi de yansıtıyor. Zira son yıllarda özellikle genç bireylerde bağırsak kanseri vakalarında çarpıcı bir artış gözleniyor. Son 30 yılda dünya genelinde genç yaşta kolorektal kanser teşhisi yüzde 80 oranında artarken, ileri yaş gruplarında vaka oranları ya sabit kaldı ya da düştü.



Cancer Research UK verilerine göre, inflamatuvar bağırsak hastalıkları (ülseratif kolit ve Crohn), İngiltere’de yarım milyondan fazla kişiyi etkiliyor. IBD teşhisi konulanların üçte biri ise 10 yıl içinde bağırsak kanserine yakalanıyor. Bunun, bağırsak astarındaki sürekli tahrişin, anormal ve kanser öncesi hücre oluşumunu tetiklemesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.





