Bilim insanları açıkladı: Bağırsak kanserine karşı en güçlü silah
İngiltere'de 140 bini aşkın kişinin beslenme alışkanlıklarını inceleyen yeni bir araştırma, sağlıklı bitki bazlı bir diyetin inflamatuvar bağırsak hastalıkları ve dolayısıyla bağırsak kanseri riskini azaltabileceğini ortaya koydu.
Molecular Nutrition and Food Research dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, meyve, sebze ve diğer sağlıklı bitkisel gıdalar açısından zengin bir diyet uygulayan kişilerde ülseratif kolit riskinin yüzde 8, Crohn hastalığı riskinin ise yüzde 14 oranında azaldığı belirlendi. Araştırma, İngiltere, İskoçya ve Galler'de 40 ila 69 yaş arasındaki 143.434 kişinin verilerine dayanıyor.