Bilim insanları açıkladı: Beyin hasarı ve 11 yaygın hastalığı önleyen diyet
Bilim insanları, et içermeyen bir beslenme planının, bol miktarda taze meyve, sebze ve yağsız süt ürünleriyle birlikte sağlıklı yaşlanma üzerinde güçlü bir etkisi olduğunu keşfetti. Yapılan kapsamlı bir araştırma, et tüketimini bırakmanın, ilerleyen yaşlarda kanser, diyabet ve bilişsel gerileme gibi 11 ölümcül sağlık sorunundan korunmanın anahtarı olabileceğini ortaya koyuyor.
Bu bulgular, daha önce et tüketiminin kalp hastalıkları, kanser gibi hastalıklarla ilişkilendirildiğini gösteren araştırmalarla paralel bir sonuç oluşturuyor. Özellikle dana, kuzu eti gibi etlerin sağlık açısından riskleri artırdığı belirlenmişti.
Bitki bazlı beslenme, bağırsakları güçlendiren lifler, hayati vitaminler ve mineraller açısından zenginken, kalp ve beyin sağlığını olumsuz etkileyebilecek fazla yağ ve tuz içeriğinden yoksundur.