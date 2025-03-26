Bilim insanları açıkladı: Beyin hasarı ve 11 yaygın hastalığı önleyen diyet

DENGELİ VE SAĞLIKLI BESLENME İPUÇLARI

Uzmanlar, sağlıklı yaşlanmanın ve genel sağlık iyiliğinin temelinin doğru beslenme olduğunu vurguluyor.



İşte dengeli beslenme için bazı öneriler:



Her gün en az 5 porsiyon çeşitli meyve ve sebze tüketin. Tüm taze, dondurulmuş, kurutulmuş ve konserve meyve ve sebzeler bu kapsama girer.



Öğünlerinizi, tercihen tam tahıllı gıdalar olan patates, ekmek, pirinç, makarna gibi nişastalı karbonhidratlar üzerine kurun.



Günde 30 gram lif tüketmeye özen gösterin.



Daha az yağlı ve şekerli seçenekler tercih edin; süt veya süt ürünlerine alternatifler (örneğin soya içecekleri) kullanın.





