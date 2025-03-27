Bilim insanları açıkladı: Beyninizi daha fazla yemek için kandırabilir
Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları, düşük kalorili meşrubatlarda ve tatlandırıcılarda yaygın olarak kullanılan bir şeker ikamesinin, beynimizi daha fazla yemeye yönlendirebileceğini öne süren çarpıcı bir araştırma yayımladı.
Bilim insanları, kalorisiz tatlandırıcıların beyindeki 'açlık noktalarındaki' aktiviteyi artırdığını keşfetti. Bu durum, beynin asla gelmeyen ekstra kalori beklentisini tetikleyerek, vücuda yanlış sinyaller gönderiyor. Araştırmacılar, bu uyumsuzluğun, özellikle obez bireylerde daha fazla yiyecek isteğini harekete geçirebileceğini belirtti.