Bilim insanları açıkladı: Bu alışkanlık bunama riskini ciddi oranda azaltıyor! Haftada iki kez yapmak yeterli

65 yaş üstü bireylerin her hafta 150 dakika orta şiddette egzersiz (yürüyüş ya da bisiklet) yapmaları, ya da 75 dakika yüksek şiddette egzersiz (koşu ya da yüzme) yapmaları tavsiye ediliyor. Ayrıca haftada iki kez kas güçlendirici egzersizler yapmaları da gerekiyor.