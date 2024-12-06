Bilim insanları açıkladı: Bu alışkanlık bunama riskini ciddi oranda azaltıyor! Haftada iki kez yapmak yeterli
Kişinin düşünme, hafıza, öğrenme, dil kullanımı ve problem çözme gibi bilişsel işlevlerindeki bozulmayı ifade eden bunama, genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar ve tedavisi zor bir hastalıktır. Avustralyalı bilim insanları, son yıllarda tüm dünyada artan demans hastalığını önlemek için edinilmesi gereken 4 temel faktörü açıkladı.
Queensland Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, bunamadan korunmanın dört temel yolu bulunuyor. Bunlar; yeterli protein alımı, düzenli egzersiz, kronik sağlık sorunlarının tedavisi ve güçlü sosyal bağlar. Bu unsurlar, yaşlı bireylerin bilişsel hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.