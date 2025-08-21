Bilim insanları açıkladı: Bu takviye Alzheimer riskini azaltıyor

İngiltere’de demans hastalarının üçte ikisini kadınlar oluşturuyor. Uzmanlar bu durumun kadınların daha uzun yaşaması, hormonal değişiklikler, sosyal izolasyon veya eğitim düzeyi gibi faktörlerle ilişkili olabileceğini söylüyor. Ancak yeni bulgular, yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının da önemli bir etken olabileceğine işaret ediyor.



Alzheimer’s UK Araştırma Başkanı Dr. Julia Dudley, sonuçların umut verici olduğunu ancak daha geniş ve çeşitli bir örneklemde doğrulanması gerektiğini belirtti: “Kadınlarda bu farklılığın nedenini anlamak, gelecekte tedavi ve sağlık tavsiyelerinin kişiselleştirilmesine yardımcı olabilir.”





