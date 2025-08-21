Bilim insanları açıkladı: Bu takviye Alzheimer riskini azaltıyor
Binlerce kişinin kullandığı omega yağ asidi takviyelerinin, kadınlarda Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olabileceği yeni bir araştırmayla ortaya konuldu.
King’s College London ve Queen Mary Üniversitesi bilim insanları, kadınlarda Alzheimer riski ile omega yağ asitleri arasındaki bağlantıyı inceledi. Çalışmada, somon ve uskumru gibi balıklarda doğal olarak bulunan veya takviye şeklinde satılan omega yağ asitlerinin, kadınlarda bunama riskini azaltabileceği belirlendi.