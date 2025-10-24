Bilim insanları açıkladı: Bunama riskini artırabilir
Bilim insanları, sürekli yetersiz uykunun beynin atık maddeleri temizleme mekanizmasını bozarak bunama riskini artırabileceğini açıkladı.
Uzun süredir yapılan çalışmalar, glifatik sistemin beyin omurilik sıvısını kullanarak beyin dokusunu toksik maddelerden arındırdığını gösteriyordu.
Ancak yeni araştırmada, sistemin işlevinin bozulması durumunda amiloid ve tau proteinlerinin beyinde birikerek hafıza sorunlarına yol açabileceği belirlendi. Bu proteinler, Alzheimer hastalığının tetikleyicisi olabilen plaklar ve düğümler oluşturabiliyor.