Bilim insanları açıkladı: Bunama riskini artırabilir

Dr. Hui Hong ise, “Beyindeki küçük damar hastalıklarının Alzheimer gibi hastalıkları hızlandırdığına dair kanıtlarımız vardı ve şimdi bunun nedenini muhtemelen açıklıyoruz. Glifatik sistemin bozulması, amiloid ve tau proteinlerinin temizlenmesini engelleyebilir” ifadelerini kullandı.



Araştırmacılar, Dr. Chen tarafından geliştirilen bir algoritma ile 40.000 MR taramasını analiz etti. Üç biyobelirtecin bozulmuş glifatik fonksiyonla ilişkili olduğu ve artan bunama riskini öngörebileceği tespit edildi: