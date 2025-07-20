Bilim insanları açıkladı: Bunama riskini artıran 2 faktör
Bilim insanlarının yürüttüğü geniş çaplı bir araştırma, işitme kaybı ve yalnızlık arasındaki bağlantının, ileri yaşlardaki bilişsel gerileme riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu.
Cenevre Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü ve Communications Psychology dergisinde yayımlanan araştırma, yaşlı bireylerde işitme kaybıyla yalnızlık arasındaki etkileşimin demans riskini nasıl etkilediğini inceledi. 17 yıl boyunca takip edilen 50 yaş ve üzeri 33.741 katılımcının verileri, Avrupa Sağlık, Yaşlanma ve Emeklilik Araştırması (SHARE) kapsamında analiz edildi.