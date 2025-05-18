Bilim insanları açıkladı: Bunama riskini artıran uyku saati
Yetersiz uykunun bunama riskini artırdığı uzun süredir biliniyordu. Ancak Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi’nden bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, fazla uykunun da beyin sağlığı için ciddi tehdit oluşturabileceğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, günde ortalama dokuz saat uyuyan bireylerde, beynin yaşlanma süreci hızlanıyor ve bu durum ilerleyen yaşlarda hafıza sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar, uzun süreli uykunun, beynin biyolojik yaşına ortalama altı buçuk yıl eklediğini tespit etti.