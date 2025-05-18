Bilim insanları açıkladı: Bunama riskini artıran uyku saati

BEYİN YAŞI HIZLA ARTIYOR

27 ila 85 yaş aralığındaki 1.853 sağlıklı yetişkinin dahil olduğu çalışmada, katılımcıların uyku süresi ve bilişsel performansları 20 yıl boyunca düzenli aralıklarla değerlendirildi. Her dört yılda bir yapılan testlerde, hafıza, sözel muhakeme, görsel-mekânsal farkındalık ve tepki süresi gibi bilişsel işlevler ölçüldü.



Sonuçlar, gecelik dokuz saat ve üzeri uyuyanların tüm bilişsel testlerde daha düşük performans sergilediğini gösterdi. Ayrıca depresif belirtiler gösteren bireylerde bu düşüş daha da belirginleşti.