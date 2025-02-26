Bilim insanları açıkladı: Çay demlemenin gizli bir faydası varmış
Çay günün her saati severek tüketilen içeceklerden biri. Yapılan yeni bir araştırmada çay demlemenin bilinmeyen bir yararı ortaya çıktı. ABD'de Northwestern Üniversitesinden bilim insanları, çayın demlenme esnasında, suda bulunan kurşun ve kadmiyum gibi ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını tespit etti.
Science Daily'nin haberine göre, çalışma kapsamında farklı çay türleri, çay poşetleri ve çeşitli demleme yöntemlerinin, sudaki ağır metallerin azaltılmasına ilişkin etkileri incelendi.