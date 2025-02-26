Bilim insanları açıkladı: Çay demlemenin gizli bir faydası varmış

Çay günün her saati severek tüketilen içeceklerden biri. Yapılan yeni bir araştırmada çay demlemenin bilinmeyen bir yararı ortaya çıktı. ABD'de Northwestern Üniversitesinden bilim insanları, çayın demlenme esnasında, suda bulunan kurşun ve kadmiyum gibi ağır metalleri "büyük ölçüde" azalttığını tespit etti.

Bilim insanları açıkladı: Çay demlemenin gizli bir faydası varmış - 1

Science Daily'nin haberine göre, çalışma kapsamında farklı çay türleri, çay poşetleri ve çeşitli demleme yöntemlerinin, sudaki ağır metallerin azaltılmasına ilişkin etkileri incelendi.

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Bilim insanları açıkladı: Çay demlemenin gizli bir faydası varmış - 2

Belirli miktarda ağır metal içeren su çözeltileri oluşturan araştırmacılar, kaynama sıcaklığına yakın dereceye kadar ısıttıkları çözeltilere, farklı zaman aralıklarında demlenen çay yapraklarını ekledi.

Bilim insanları açıkladı: Çay demlemenin gizli bir faydası varmış - 3

Araştırmacılar, demleme işleminin ardından çözeltide ne kadar ağır metal kaldığını ölçerek bunu, önceki ve sonraki seviyeleriyle karşılaştırdı.

Bilim insanları açıkladı: Çay demlemenin gizli bir faydası varmış - 4

Çalışma sonucunda, ince öğütülmüş siyah çay yapraklarının geniş yüzey alanı sayesinde ağır metal iyonlarıyla kimyasal bağ kurarak sudan "büyük ölçüde" atılmalarını sağladığı tespit edildi.

Bilim insanları açıkladı: Çay demlemenin gizli bir faydası varmış - 5

Çayın demlenme süresi arttıkça sudaki ağır metal oranının da azaldığını saptayan bilim insanları, selülozdan yapılan çay poşetlerinin pamuk ve naylondan yapılanlara kıyasla daha etkili olduğunu da vurguladı.

Bilim insanları açıkladı: Çay demlemenin gizli bir faydası varmış - 6


Araştırma, ağır metallerin içme sularında yaygın olarak görüldüğü bölgelerde, çayın halk sağlığı üzerinde olumlu etkiler oluşturabileceğini ortaya koydu.

Araştırmanın bulguları " ACS Food Science & Technology" dergisinde yayımlandı.

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