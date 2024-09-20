Bilim insanları açıkladı: Corona virüs nerede ortaya çıktı?
ABD'li ve Fransız bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Covid-19 salgınının bir laboratuvar sızıntısından ziyade pazarda satılan enfekte hayvanlarla ortaya çıktığını iddia ediyor. Yeni çalışma, pazarda satılan hayvanları ve virüsleri bir nevi yeniden canlandırdı. Araştırma sonuçları, virüsün hayvan pazarında ortaya çıktığı ve yayıldığı tezini destekliyor. Tüm veriler beraber değerlendirildiğinde çalışma, corona virüsün kökeninin hayvansal olduğuna işaret ediyor.
YÜZLERCE ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ
ABD'li ve Fransız bilim insanları, 2020 yılının ocak ayında Çin'in Wuhan kentinden toplanan yüzlerce numuneyi analiz etti.
Salgının dünyaya ilan edilmesinin ardından Wuhan'daki hayvan pazarı kapatıldı.
Daha sonra yetkililer, tezgahlar, hayvan kafeslerinin içi ve kesilen hayvanların kürkünü yüzmek için kullanılan ekipmanlar dahil birçok yerden sürüntü örnekleri topladı.