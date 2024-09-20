Bilim insanları açıkladı: Corona virüs nerede ortaya çıktı?

ABD'li ve Fransız bilim insanları tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Covid-19 salgınının bir laboratuvar sızıntısından ziyade pazarda satılan enfekte hayvanlarla ortaya çıktığını iddia ediyor. Yeni çalışma, pazarda satılan hayvanları ve virüsleri bir nevi yeniden canlandırdı. Araştırma sonuçları, virüsün hayvan pazarında ortaya çıktığı ve yayıldığı tezini destekliyor. Tüm veriler beraber değerlendirildiğinde çalışma, corona virüsün kökeninin hayvansal olduğuna işaret ediyor.

Bilim insanları açıkladı: Corona virüs nerede ortaya çıktı? - 1

YÜZLERCE ÖRNEK ANALİZ EDİLDİ

ABD'li ve Fransız bilim insanları, 2020 yılının ocak ayında Çin'in Wuhan kentinden toplanan yüzlerce numuneyi analiz etti.

Salgının dünyaya ilan edilmesinin ardından Wuhan'daki hayvan pazarı kapatıldı.

Daha sonra yetkililer, tezgahlar, hayvan kafeslerinin içi ve kesilen hayvanların kürkünü yüzmek için kullanılan ekipmanlar dahil birçok yerden sürüntü örnekleri topladı.

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Bilim insanları açıkladı: Corona virüs nerede ortaya çıktı? - 2

"VİRÜSÜN KAYNAĞI BİR PAZAR TEZGAHI"

Sonuçlar, rakun köpekleri, misk kedileri ve bambu fareleri de dahil olmak üzere salgının potansiyel kaynakları olarak belirli sayıda hayvanı işaret ediyor.

Hatta bir pazar tezgahının hem hayvanların hem de corona virüsün merkezi olduğunun vurgulanmasına rağmen, çalışmada kesin bir kanıt sunulamıyor.

Bilim insanları açıkladı: Corona virüs nerede ortaya çıktı? - 3

ÖRNEKLER SALGININ ERKEN EVRESİNDE TOPLANDI

Örnekler, Çinli yetkililer tarafından Covid-19'un erken evrelerinde toplandı ve salgının kökenine ilişkin bilimsel açıdan en değerli bilgi kaynaklarından biri olma özelliğini taşıyor.

Analizler geçen yıl yayınlandı ve ham veriler diğer bilim insanlarının kullanımına sunuldu.

Bilim insanları açıkladı: Corona virüs nerede ortaya çıktı? - 4

VİRÜSLER YENİDEN CANLANDIRILDI

Bu analizin ardından yeni bir çalışma, milyonlarca kısa genetik kod parçasını (hem DNA hem de RNA) analiz ederek Ocak 2020'de pazarda olan hayvanları ve virüsleri bir nevi yeniden canlandırdı.

Araştırma sonuçlarında, virüsün pazarda ortaya çıktığı tezini destekleyen bulgular sıralandı.

Bilim insanları açıkladı: Corona virüs nerede ortaya çıktı? - 5

PAZARIN BELLİ NOKTALARI İŞARET EDİLDİ

Buna göre corona virüs ve taşımaya yatkın hayvanların aynı yerde tutulduğu tespit edildi. Bunlar pazarın her yerine eşit bir şekilde dağılmamış; belirli sıcak noktalarda toplanmıştı.

Bilim insanları açıkladı: Corona virüs nerede ortaya çıktı? - 6

SALGININ KÖKENİ HAYVAN PAZARI MI?

Numunelerde en sık karşılaşılan hayvan, rakun köpeğiydi. Deneyler bu hayvanın Covid'i hem taşıdığını hem de bulaştırdığını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bunun, salgının pazar dışında bir yerde başlayıp pazarda güçlenmesinden ziyade pazarın köken olduğu fikrini desteklediğini söylüyor.

Bilim insanları açıkladı: Corona virüs nerede ortaya çıktı? - 7

Bu çalışma, erken vakalar ve pazarla bağlantılı hastaneye yatışlar gibi verilerle değerlendirildiğinde, corona virüsün kökeninin hayvansal olduğuna işaret ediyor.

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