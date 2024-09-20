Bilim insanları açıkladı: Corona virüs nerede ortaya çıktı?

"VİRÜSÜN KAYNAĞI BİR PAZAR TEZGAHI"

Sonuçlar, rakun köpekleri, misk kedileri ve bambu fareleri de dahil olmak üzere salgının potansiyel kaynakları olarak belirli sayıda hayvanı işaret ediyor.

Hatta bir pazar tezgahının hem hayvanların hem de corona virüsün merkezi olduğunun vurgulanmasına rağmen, çalışmada kesin bir kanıt sunulamıyor.