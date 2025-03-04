Bilim insanları açıkladı: Depresyon riskini yüzde 50 azaltan hafta sonu önerisi
Bilim insanları, pazar sabahı yataktan kalkmadan uyumanın sağlığınız için iyi olduğunu, hatta sizi daha mutlu bile edebileceğini söylüyor.
Hafta sonu yatakta iki saate kadar daha fazla zaman geçiren kişilerin depresyona yakalanma riskinin yarı yarıya azaldığı ortaya çıktı.
Ekstra uykunun, hafta boyunca iş ve aile hayatını dengelemeye çalışırken yeterli uyku alamayan erkekler ve 40-60 yaş aralığındaki kişiler için özellikle faydaları bulunuyor. Bu durumun düşük ruh hali, konsantrasyon eksikliği, kilo alımı, zayıf bağışıklık sistemi ve hatta yaşam süresinin kısalması gibi sorunlarla ilişkili olduğu belirtiliyor.