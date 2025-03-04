Bilim insanları açıkladı: Depresyon riskini yüzde 50 azaltan hafta sonu önerisi



Çin'deki Chengdu Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ve Affective Disorders Dergisi'nde yayımlanan son araştırmada 327 bin erkek ve kadın incelendi.



Pazar günleri yatakta bir saat fazladan kalmanın depresyon riskini yüzde 30 oranında düşürdüğü, bir ila iki saat arasında ise yüzde 62'ye çıktığı tespit edildi. Ancak yatakta iki saatten fazla kalmanın hiçbir faydası olmadı.





