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Bilim insanları açıkladı: Depresyon riskini yüzde 50 azaltan hafta sonu önerisi

Bilim insanları, pazar sabahı yataktan kalkmadan uyumanın sağlığınız için iyi olduğunu, hatta sizi daha mutlu bile edebileceğini söylüyor.

Bilim insanları açıkladı: Depresyon riskini yüzde 50 azaltan hafta sonu önerisi - 1

Hafta sonu yatakta iki saate kadar daha fazla zaman geçiren kişilerin depresyona yakalanma riskinin yarı yarıya azaldığı ortaya çıktı.

Ekstra uykunun, hafta boyunca iş ve aile hayatını dengelemeye çalışırken yeterli uyku alamayan erkekler ve 40-60 yaş aralığındaki kişiler için özellikle faydaları bulunuyor. Bu durumun düşük ruh hali, konsantrasyon eksikliği, kilo alımı, zayıf bağışıklık sistemi ve hatta yaşam süresinin kısalması gibi sorunlarla ilişkili olduğu belirtiliyor.

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanları açıkladı: Depresyon riskini yüzde 50 azaltan hafta sonu önerisi - 2

Anketler, yetişkinlerin yalnızca yaklaşık yarısının hafta sonları yatakta daha fazla zaman geçirdiğini gösteriyor.

Bilim insanları açıkladı: Depresyon riskini yüzde 50 azaltan hafta sonu önerisi - 3

Ancak araştırmacılar, iki saat fazladan uyumanın depresyona karşı 'bir miktar koruyucu etki' sunmaya yetebileceğine, aynı zamanda stresi azaltıp vücudun hormonlarını düzenleyebileceğine inanıyor.

Bazı araştırmalar daha iyi uykunun felç ve kalp hastalığı riskini yüzde 20 oranında azaltabileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları açıkladı: Depresyon riskini yüzde 50 azaltan hafta sonu önerisi - 4


Çin'deki Chengdu Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapılan ve Affective Disorders Dergisi'nde yayımlanan son araştırmada 327 bin erkek ve kadın incelendi.

Pazar günleri yatakta bir saat fazladan kalmanın depresyon riskini yüzde 30 oranında düşürdüğü, bir ila iki saat arasında ise yüzde 62'ye çıktığı tespit edildi. Ancak yatakta iki saatten fazla kalmanın hiçbir faydası olmadı.


Bilim insanları açıkladı: Depresyon riskini yüzde 50 azaltan hafta sonu önerisi - 5

Bir teoriye göre, uzun süre yatmak, vücudun hücresel onarımlar gerçekleştirdiği hızlı göz hareketi veya REM uykusunun miktarını artırır. Etkisi erkeklerde daha fazla olduğu için uzmanlar, bunun depresyona karşı koruma sağlayabilecek testosteronu artırabileceğini söyledi.

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