Bilim insanları açıkladı: Doğal sandığımız ölümlerin asıl nedeni Covid olabilir

Yeni çalışmaya göre doğal nedenlere atfedilen birçok ölüm aslında Covid kaynaklı olabilir. ABD genelinde Covid'in de katkıda bulunduğu 1,2 milyondan fazla ölüm bildirildi. Doğal nedenlere bağlı ölümlerdeki fazlalığın fark edilmeyen Covid vakalarından mı kaynaklandığı yoksa pandeminin yarattığı diğer aksaklıklarla mı ilgili olduğu ise kesin olarak bilinemiyor.

Bilim insanları açıkladı: Doğal sandığımız ölümlerin asıl nedeni Covid olabilir - 1

BİR MİLYONDAN FAZLA ÖLÜM

Covid-19 salgınının ilk aylarında daha önce doğal nedenlere bağlandığı düşünülen birçok ölümün aslında virüsten kaynaklanmış olabileceği ortaya çıktı.

Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'ne göre, salgının ilk 30 ayında hastalık ve kronik rahatsızlıklar gibi diğer doğal nedenlerden bir milyondan fazla ölüm bildirildi.

Araştırmacılar, bu ölümlerin zamanlamasının, bunların fark edilmeyen ölümler olabileceğini gösterdiğini öne sürdü.

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Bilim insanları açıkladı: Doğal sandığımız ölümlerin asıl nedeni Covid olabilir - 2

Doğal olarak nitelenen ölümlerin, dolaylı olarak sağlık hizmetlerinde ve diğer alanlarda pandemiyle ilgili kesintilerden kaynaklı olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları açıkladı: Doğal sandığımız ölümlerin asıl nedeni Covid olabilir - 3

COVID NOTU DÜŞÜLMEDİ

Mart 2020'den Ağustos 2022'ye kadar ABD'nin 3 bin 127 belediyesinde beklenenden yaklaşık 1,2 milyon daha fazla "doğal nedenli" ölüm kaydedildi.

Bu ölümlerden yaklaşık 163 bininin ölüm belgelerinde Covid notu bulunmuyor.

Bilim insanları açıkladı: Doğal sandığımız ölümlerin asıl nedeni Covid olabilir - 4

TESPİT EDİLEMEYEN VAKALAR

Doğal nedenlere bağlı ölümlerin daha fazla olduğu bölgelerde, test eksikliği, daha az deneyimli araştırmacılar ve tıbbi tesisler dışında meydana gelen ölümler nedeniyle tespit edilememiş Covid ölümleri kaydedilmiş olabilir.

Bilim insanları açıkladı: Doğal sandığımız ölümlerin asıl nedeni Covid olabilir - 5

Fakat bulgularda bazı sınırlamalar var. Örneğin, doğal nedenlere bağlı ölümlerdeki fazlalığın fark edilmeyen Covid vakalarından mı kaynaklandığı yoksa pandemiden kaynaklanan diğer aksaklıklarla mı ilgili olduğu kesin olarak bilinemiyor.

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