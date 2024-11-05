Bilim insanları açıkladı: Doğal sandığımız ölümlerin asıl nedeni Covid olabilir
Yeni çalışmaya göre doğal nedenlere atfedilen birçok ölüm aslında Covid kaynaklı olabilir. ABD genelinde Covid'in de katkıda bulunduğu 1,2 milyondan fazla ölüm bildirildi. Doğal nedenlere bağlı ölümlerdeki fazlalığın fark edilmeyen Covid vakalarından mı kaynaklandığı yoksa pandeminin yarattığı diğer aksaklıklarla mı ilgili olduğu ise kesin olarak bilinemiyor.
BİR MİLYONDAN FAZLA ÖLÜM
Covid-19 salgınının ilk aylarında daha önce doğal nedenlere bağlandığı düşünülen birçok ölümün aslında virüsten kaynaklanmış olabileceği ortaya çıktı.
Ulusal Yaşlanma Enstitüsü'ne göre, salgının ilk 30 ayında hastalık ve kronik rahatsızlıklar gibi diğer doğal nedenlerden bir milyondan fazla ölüm bildirildi.
Araştırmacılar, bu ölümlerin zamanlamasının, bunların fark edilmeyen ölümler olabileceğini gösterdiğini öne sürdü.