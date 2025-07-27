Bilim insanları açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor

Aarhus Üniversitesi’nden halk sağlığı uzmanı Dr. Mette Kjærgaard Nielsen’in başyazarlığını yaptığı çalışmada, yaş ortalaması 62 olan 1.735 kişinin yas süreci 10 yıl boyunca takip edildi. Katılımcıların keder düzeyleri, bilimsel geçerliliği olan "Uzun Süreli Keder-13 Ölçeği" ile ölçüldü. Araştırmada, katılımcıların yas deneyimlerine göre beş farklı "keder yörüngesi" belirlendi. Katılımcıların yüzde 6’sı, zamanla azalmayan ve yüksek yoğunlukta seyreden yas belirtileri gösterdi. İşte bu grup, diğerlerine göre erken ölüm riski açısından en kırılgan grubu oluşturdu. Yüzde 38’lik bir kesim ise düşük seviyeli ama sürekli keder belirtileri yaşarken; yüzde 29’u orta düzeyde ama giderek azalan semptomlar sergiledi. Katılımcıların yaklaşık yüzde 20’sinde ise yas, yüksek yoğunlukta başlayıp zamanla azalma eğilimi gösterdi.