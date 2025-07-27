Bilim insanları açıkladı: Erken ölüm riskini artırıyor
Danimarka'da yapılan bir araştırma, uzun süreli ve yoğun kederin bireylerde erken ölüm riskini iki kat artırdığını ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle ruh sağlığı geçmişi olan bireylerde riskin daha da yüksek olabileceğine dikkat çekti.
Sevilen birini kaybetmenin yarattığı keder, sadece duygusal değil, fiziksel sonuçlar da doğurabiliyor. Danimarka’da yürütülen ve sonuçları tıp dünyasında yankı uyandıran yeni bir araştırma, yoğun yas yaşayan bireylerde erken ölüm riskinin iki katına çıktığını ortaya koydu.