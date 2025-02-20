Bilim insanları açıkladı: Gençlerde risk 7 kat arttı
Bilim insanları, genç ve sağlıklı erkeklerde felç riskinin artışında sigaranın büyük bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Son yıllarda 50 yaş altındaki bireylerde felç vakalarında gizemli bir artış gözlemlenirken, bu durum uzmanları şaşkına çevirdi. Şimdi ise İngiliz araştırmacılar, sigaranın bu artışın önemli bir nedeni olabileceğini gösteren çarpıcı bulgular elde etti.
18 ila 49 yaş arasındaki 500'den fazla felç hastasını inceleyen bilim insanları, sigara içen erkeklerin felç geçirme riskinin yedi kat daha fazla olduğunu tespit etti. Resmi verilere göre, İngiltere'de sigara kullanımının en yaygın olduğu yaş grubu 25-34 yaş aralığı. Bu yaş grubundaki her altı kişiden biri sigara içiyor. Dahası, İngiltere'nin bazı bölgelerinde erkek çocukları arasında sigara kullanımının arttığı da gözlemlendi.
Keele Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu verilerin sigarayı bırakmaya yönelik çabaların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı. "Son araştırmalar, genç yaşlarda felç geçiren bireylerin sayısının arttığını gösteriyor. Çalışmamız, sigaranın bu artışın önemli bir faktörü olduğunu ortaya koyuyor" diyor