Bilim insanları açıkladı: Gençlerde risk 7 kat arttı

18 ila 49 yaş arasındaki 500'den fazla felç hastasını inceleyen bilim insanları, sigara içen erkeklerin felç geçirme riskinin yedi kat daha fazla olduğunu tespit etti. Resmi verilere göre, İngiltere'de sigara kullanımının en yaygın olduğu yaş grubu 25-34 yaş aralığı. Bu yaş grubundaki her altı kişiden biri sigara içiyor. Dahası, İngiltere'nin bazı bölgelerinde erkek çocukları arasında sigara kullanımının arttığı da gözlemlendi.



Keele Üniversitesi’nden araştırmacılar, bu verilerin sigarayı bırakmaya yönelik çabaların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı. "Son araştırmalar, genç yaşlarda felç geçiren bireylerin sayısının arttığını gösteriyor. Çalışmamız, sigaranın bu artışın önemli bir faktörü olduğunu ortaya koyuyor" diyor