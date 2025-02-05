Bilim insanları açıkladı: En mutlu olduğunuz gün ve saat buymuş

İngiltere’de yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, sabah saatleri insanların en iyi ruh halinde olduğu zaman dilimi olarak öne çıkıyor. University College London (UCL) tarafından yürütülen çalışmada, bireylerin sabahları daha mutlu hissettiği, ancak gece yarısına doğru ruh hallerinin olumsuz yönde değiştiği tespit edildi.

Bilim insanları açıkladı: En mutlu olduğunuz gün ve saat buymuş - 1

Mart 2020 ile Mart 2022 yılları arasında yürütülen UCL Covid-19 Sosyal Çalışması kapsamında, 49 bin 218 yetişkinin katılımıyla yaklaşık bir milyon anket yanıtı analiz edildi. Araştırmada, bireylerin sabahları daha iyimser olduğu, gece yarısına yaklaştıkça ruh hallerinde belirgin bir düşüş yaşandığı görüldü.

Uzmanlar, hafta içi günlerinin ve mevsimlerin de mutluluk seviyeleri üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bulgulara göre, salı günleri ve yaz ayları insanların kendilerini en iyi hissettikleri dönemler arasında yer alıyor. Öte yandan, hafta sonları ruh halindeki dalgalanmalar daha fazla olurken, hafta içi ise daha istikrarlı bir ruh hali gözlemlendi.

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Bilim insanları açıkladı: En mutlu olduğunuz gün ve saat buymuş - 2

MUTLULUK SEVİYESİ GÜN İÇİNDE DALGALANIYOR

Araştırmada, depresif ve kaygı belirtileri, mutluluk, yaşam doyumu, hayatın anlamlı olduğu hissi ve yalnızlık gibi faktörler incelendi. Katılımcılara, "Geçtiğimiz hafta kendinizi ne kadar mutlu hissettiniz?", "Hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?" ve "Hayatınızda yaptığınız şeylerin ne kadar değerli olduğunu düşünüyorsunuz?" gibi sorular yöneltildi.


Bilim insanları açıkladı: En mutlu olduğunuz gün ve saat buymuş - 3

Sonuçlar, pazartesi ve cuma günlerinde mutluluk seviyesinin pazar günlerine kıyasla daha yüksek olduğunu, özellikle salı günlerinin en mutlu günler arasında yer aldığını ortaya koydu. Ancak yalnızlık hissinin haftanın günlerine göre belirgin bir değişiklik göstermediği tespit edildi.


Bilim insanları açıkladı: En mutlu olduğunuz gün ve saat buymuş - 4

VÜCUT SAATİ RUH HALİMİZİ ETKİLİYOR

Bilim insanları, gün boyunca ruh halindeki değişimlerin vücut saatiyle ilişkili fizyolojik faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Örneğin, ruh halini, motivasyonu ve korkuyu düzenleyen kortizol hormonu, uyandıktan kısa süre sonra en yüksek seviyeye ulaşıyor ve gün ilerledikçe azalarak gece en düşük seviyeye geriliyor.


Bilim insanları açıkladı: En mutlu olduğunuz gün ve saat buymuş - 5

Hafta içi ile hafta sonu arasındaki farklılıklar ise günlük rutinlerin değişmesinden kaynaklanıyor olabilir. Hafta içi daha düzenli bir hayat sürerken, hafta sonları alışkanlıkların değişmesi ruh halimizi etkileyebilir.


Bilim insanları açıkladı: En mutlu olduğunuz gün ve saat buymuş - 6

UZMANINDAN ÖNERİLER

UCL Davranış Bilimi ve Sağlık Bölümü’nden Dr. Feifei Bu, araştırmanın önemli sonuçlar içerdiğini belirterek, "Bulgularımız, ruh sağlığı ve refahın sabah saatlerinde daha iyi olduğunu, gece yarısına doğru ise kötüleştiğini gösteriyor. Bu nedenle, ruh sağlığı destek hizmetleri gün içinde değişen ihtiyaçlara göre kaynaklarını ayarlayabilir. Özellikle gece geç saatlerde daha fazla erişilebilirlik sağlanabilir" dedi.


Bilim insanları açıkladı: En mutlu olduğunuz gün ve saat buymuş - 7

Bu araştırma, bireylerin günlük ruh halleriyle ilgili daha bilinçli hareket etmelerini sağlarken, ruh sağlığı hizmetleri için de önemli ipuçları sunuyor.

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