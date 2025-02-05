Bilim insanları açıkladı: En mutlu olduğunuz gün ve saat buymuş

Mart 2020 ile Mart 2022 yılları arasında yürütülen UCL Covid-19 Sosyal Çalışması kapsamında, 49 bin 218 yetişkinin katılımıyla yaklaşık bir milyon anket yanıtı analiz edildi. Araştırmada, bireylerin sabahları daha iyimser olduğu, gece yarısına yaklaştıkça ruh hallerinde belirgin bir düşüş yaşandığı görüldü.



Uzmanlar, hafta içi günlerinin ve mevsimlerin de mutluluk seviyeleri üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bulgulara göre, salı günleri ve yaz ayları insanların kendilerini en iyi hissettikleri dönemler arasında yer alıyor. Öte yandan, hafta sonları ruh halindeki dalgalanmalar daha fazla olurken, hafta içi ise daha istikrarlı bir ruh hali gözlemlendi.



