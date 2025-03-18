Bilim insanları açıkladı: Her gün maruz kalıyoruz ama Parkinson hastalığını tetikliyor
Hava kirliliği sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Son yapılan araştırmalar, hava kirliliği ile Parkinson hastalığı arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. Hava kirliliği seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde yaşayan bireylerin, tedavisi olmayan ve ilerleyici bir nörolojik hastalık olan Parkinson’a yakalanma riskinin daha fazla olduğu belirlendi.
Özellikle, genetik olarak Parkinson hastalığı riski taşıyan kişilerin, bu tür kirliliğe maruz kalmaları durumunda hastalığa yakalanma olasılıklarının üç kat daha fazla olduğu ifade ediliyor. Araştırmalar, araba egzozlarından çıkan zararlı duman parçacıkları ve yanan odun gibi kaynaklardan yayılan kirleticilerin, vücutta iltihaplanmaya yol açarak Parkinson’un gelişimine zemin hazırlayabileceğini gösteriyor. Bu durum, hareket kabiliyetini etkileyerek yaklaşık 150.000 Britanyalıyı etkiliyor.