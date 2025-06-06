Bilim insanları açıkladı: HIV tedavisinde yeni yöntem

Francis Crick Enstitüsü’nden retrovirolog Dr. Jonathan Stoye ise bu yöntemin HIV’i saklandığı yerden çıkarmada ‘şimdiye kadarki en büyük ilerleme' olduğunu kaydetti. Ancak Stoye, “Bu virüsü yok etmek için rezervuarın tamamı mı yok edilmeli, yoksa büyük bir kısmı yeterli mi olacak, bunu zaman gösterecek” uyarısında bulundu.





