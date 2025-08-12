Bilim insanları açıkladı: İlişkileri güçlendirecek şaşırtıcı bir numara

Araştırmada, 76 çift taşınabilir dinleme cihazlarıyla günlük etkileşimlerini kaydetti. Analizler, katılımcıların günde ortalama 29 dakika sevgilileriyle dedikodu yaptığını gösterdi. Burada dedikodu, fiziksel olarak orada bulunmayan biri hakkında konuşmak olarak tanımlandı ve illa olumsuz bir içerik taşımak zorunda olmadığı vurgulandı.



Çalışmanın yazarları, daha fazla dedikodu yapan çiftlerin ilişkilerinin daha kaliteli olduğunu ve mutluluklarının arttığını belirtti. Araştırma sonuçları, çiftlerin partiden eve dönerken romantik partnerleriyle yaptıkları dedikodunun, çiftler arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağladığını gösterdi. Ayrıca, olumlu dedikodunun ortak eğlenceli deneyimlerin süresini uzatabileceği ifade edildi.