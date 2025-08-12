Bilim insanları açıkladı: İlişkileri güçlendirecek şaşırtıcı bir numara

Partnerinizle bir akşam yemeğinden dönerken birlikte başkaları hakkında sohbet etmek, ilişkinizin mutluluğunu artırabilir. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, çiftlerin günlük yaşamlarında yaptıkları dedikodunun, ilişkilerin kalitesini ve çiftlerin mutluluk seviyelerini olumlu etkileyebileceğini ortaya koydu.

Bilim insanları açıkladı: İlişkileri güçlendirecek şaşırtıcı bir numara - 1

Araştırmada, 76 çift taşınabilir dinleme cihazlarıyla günlük etkileşimlerini kaydetti. Analizler, katılımcıların günde ortalama 29 dakika sevgilileriyle dedikodu yaptığını gösterdi. Burada dedikodu, fiziksel olarak orada bulunmayan biri hakkında konuşmak olarak tanımlandı ve illa olumsuz bir içerik taşımak zorunda olmadığı vurgulandı.

Çalışmanın yazarları, daha fazla dedikodu yapan çiftlerin ilişkilerinin daha kaliteli olduğunu ve mutluluklarının arttığını belirtti. Araştırma sonuçları, çiftlerin partiden eve dönerken romantik partnerleriyle yaptıkları dedikodunun, çiftler arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağladığını gösterdi. Ayrıca, olumlu dedikodunun ortak eğlenceli deneyimlerin süresini uzatabileceği ifade edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanları açıkladı: İlişkileri güçlendirecek şaşırtıcı bir numara - 2

Araştırma ekibi, dedikodunun partnerler arasında “aynı takımda olma” hissini pekiştirerek, bağlılık ve güven gibi olumlu ilişki özelliklerini güçlendirdiğini, bunun da genel yaşam kalitesine olumlu yansıdığını açıkladı. Araştırmanın başyazarı Chandler Spahr, “İster kabul edelim ister etmeyelim, herkes dedikodu yapar. Dedikodu her yerde var,” dedi.

Bilim insanları açıkladı: İlişkileri güçlendirecek şaşırtıcı bir numara - 3

Bu çalışma, 2019 yılında yayınlanan ve dedikoduya dair bazı yaygın yanlış kanıları çürüten önceki araştırmanın devamı niteliğinde.

Bilim insanları açıkladı: İlişkileri güçlendirecek şaşırtıcı bir numara - 4

Dedikodunun psikolojik etkileri üzerine yapılan diğer araştırmalar da dikkat çekici sonuçlar verdi. Örneğin, yedi yaşındaki çocuklarla yapılan bir çalışmada, çocukların dedikodunun olumlu ya da olumsuz etkilerini hızlıca kavrayarak sosyal kararlar verdikleri ortaya çıktı. Tek bir olumsuz dedikodu bile çocukların bir kişiye karşı tutumunu olumsuz etkilerken, olumlu dedikodu için birden fazla kaynaktan destek gerekebiliyor.


Bilim insanları açıkladı: İlişkileri güçlendirecek şaşırtıcı bir numara - 5

Bilim insanları, dedikodunun sosyal çevrede kimlerin güvenilir veya güvensiz olduğunu belirlemede bireylere yardımcı olduğunu belirtti. Ancak dedikodunun aşırıya kaçması sosyal itibar kaybına yol açabiliyor. New Mexico Üniversitesi’nden araştırmacılar, dedikoduya kötü niyetten ziyade endişe katmanın sosyal ilişkilerde daha olumlu karşılandığını ve dedikoducu kişinin daha sevimli algılandığını tespit etti.

DAHA FAZLA GÖSTER