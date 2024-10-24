Bilim insanları açıkladı: İnsan beynini ölümden döndürmek mümkün olabilir!

HAYATA DÖNÜŞ SÜRESİ UZATILABİLİR

Araştırmacılar, bundan yola çıkarak karaciğerin işlevi ile beynin kalp durmasına verdiği tepki arasında bir bağlantı olabileceğini varsaydı.

Araştırmacılar bunu daha da ileri götürerek, beyinlerin yaşam destek ünitesini açmadan önce ne kadar süre kalacağını uzatmaya başladılar.

En uzun aralığın 50 dakika olduğu tespit edildi.

Buna göre sağlıklı bir karaciğeri yaşam destek sürecine dahil ederek doktorlar hastaların yeniden canlandırılabileceği süreyi uzatabilirler.