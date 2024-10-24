Bilim insanları açıkladı: İnsan beynini ölümden döndürmek mümkün olabilir!
Bilim insanları yeni bir çalışma ile bir domuzun beynini öldükten yaklaşık bir saat sonra canlandırmayı başardı. Uzmanlar, aynı tekniğin insanlarda da kullanılabileceğini öne sürüyor. Teknik, beyni canlı tutan yapay yaşam destek sistemine sağlıklı bir karaciğerin dahil edilmesiyle çalışıyor.
BİLİNÇLİ AKTİVİTEYİ TEMSİL EDEN DALGALAR
Çinli araştırmacılar, bir domuzun beynini vücudundan çıkardıktan bir saat sonra canlandırmayı başardı.
Guangdong Eyaleti Uluslararası Bilim ve Teknoloji İşbirliği Üssü'nden bilim insanları, alışılmadık yeni bir yöntem kullanarak ölü bir domuzun beynindeki "bilinçli aktiviteyi temsil ettiği düşünülen" beyin dalgalarını geri getirmeyi başardı.