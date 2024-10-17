Bilim insanları açıkladı: İnsanların en iyi dostu evrimin yeni bir aşamasında

Yeni bir araştırmaya göre insanların en iyi dostu köpeklerden beklentileri zaman içerisinde değişti. Eskiden daha vahşi canlılar olarak görülen köpekler günümüzde daha çok sahiplerine arkadaşlık etmekle görevli. Evrimi devam eden köpekler, üçüncü bir evcilleştirme dalgasıyla karşı karşıya olabilir. Yeni bulgular, evcilleştirmenin köpeklerin sosyal becerilerini etkileyen genleri nasıl değiştirdiğine dair fikir veriyor.

Bilim insanları açıkladı: İnsanların en iyi dostu evrimin yeni bir aşamasında - 1

KÖPEKLERİN DEĞİŞEN GÖREV TANIMI

Yeni bir araştırmaya göre insanların dost canlısı, sakin ve hareketsiz bir yaşam tarzına uygun evcil hayvanlar istemesi nedeniyle köpekler üçüncü bir evcilleştirme dalgasına maruz kalabilir.

Birkaç on yıl öncesine kadar köpekler, zararlı hayvanları avlamak, hayvanları gütmek ve evlerini korumakla görevli hayvanlar olarak görülüyordu.

Ancak günümüzde evcil hayvan sahipleri için arkadaşlık çok daha önemli bir öncelik haline geldi.

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanları açıkladı: İnsanların en iyi dostu evrimin yeni bir aşamasında - 2

KÖPEKLERDE OKSİTOSİN HORMONU

Bilim insanları bu değişimin, köpeklerde, özellikle de hizmet köpeklerinde sosyal bağlardan sorumlu bir hormonun seviyelerini artırdığını buldu.

Yapılan bir araştırmada, köpeklerin sahipleriyle temas kurmasını sağlayan hormonun oksitosin olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, insanların kurtları evcilleştirerek günümüzdeki şefkatli evcil hayvanlara dönüştürmesiyle birlikte köpeklerin oksitosine olan duyarlılığının arttığını belirtti.

Bilim insanları açıkladı: İnsanların en iyi dostu evrimin yeni bir aşamasında - 3

SOSYAL İLİŞKİLERİ BELİRLEYEN HORMON

İsveç'teki Linköping Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından 2017 yılında yürütülen araştırmada, köpeklerin bir sorunla karşılaştıklarında "yardım istemek" de dahil olmak üzere, insanlarla birlikte çalışma konusunda sahip oldukları benzersiz yeteneklerin nasıl geliştiği incelendi.

Araştırmacılar, bireyler arasındaki sosyal ilişkilerde rol oynadığı bilinen oksitosin hormonunun bu yeteneklerde etkili olduğunu düşünüyor.

Bir köpeğin sosyal becerileri kısmen genetiğine, özellikle oksitosine duyarlılığını kontrol eden genlerine bağlı görülüyor. 

Bilim insanları açıkladı: İnsanların en iyi dostu evrimin yeni bir aşamasında - 4

60 KÖPEKLE DENEY YÜRÜTÜLDÜ

Araştırmacılar bir deneyde, kasıtlı olarak açılması imkansız hale getirilen bir kavanozun kapağını açmaya çalışan 60 golden retriever cinsi köpeği gözlemlediler.

Köpeklere bu davranış testi iki kez uygulandı; birincisi oksitosin burun spreyi dozu aldıktan sonra, ikincisi ise nötr tuzlu su burun spreyi dozu aldıktan sonra.

Bilim insanları açıkladı: İnsanların en iyi dostu evrimin yeni bir aşamasında - 5

OKSİTOSİN HORMONU İNSANİ TEPKİLER YARATIYOR

Ekip, köpeklerin sahiplerinden yardım istemeden önce ne kadar süre kavanozu kendi başlarına açmaya çalıştıklarını ölçmek için zaman tuttu.

Sonuçlar, oksitosin dozu alan köpeklerin tuzlu su dozuna göre yardım isteme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Bu bulgular, evcilleştirmenin köpeklerin sosyal becerilerini etkileyen genleri nasıl değiştirdiğine dair fikir veriyor.

Bu hayvanların hayatımızdaki rolü işçiden yoldaşa doğru kaydıkça, davranışları ve belki de biyolojileri de değişti.

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