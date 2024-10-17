Bilim insanları açıkladı: İnsanların en iyi dostu evrimin yeni bir aşamasında
Yeni bir araştırmaya göre insanların en iyi dostu köpeklerden beklentileri zaman içerisinde değişti. Eskiden daha vahşi canlılar olarak görülen köpekler günümüzde daha çok sahiplerine arkadaşlık etmekle görevli. Evrimi devam eden köpekler, üçüncü bir evcilleştirme dalgasıyla karşı karşıya olabilir. Yeni bulgular, evcilleştirmenin köpeklerin sosyal becerilerini etkileyen genleri nasıl değiştirdiğine dair fikir veriyor.
KÖPEKLERİN DEĞİŞEN GÖREV TANIMI
Yeni bir araştırmaya göre insanların dost canlısı, sakin ve hareketsiz bir yaşam tarzına uygun evcil hayvanlar istemesi nedeniyle köpekler üçüncü bir evcilleştirme dalgasına maruz kalabilir.
Birkaç on yıl öncesine kadar köpekler, zararlı hayvanları avlamak, hayvanları gütmek ve evlerini korumakla görevli hayvanlar olarak görülüyordu.
Ancak günümüzde evcil hayvan sahipleri için arkadaşlık çok daha önemli bir öncelik haline geldi.