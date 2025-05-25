Bilim insanları açıkladı: Mutfakta yapılan bu hata demans riskini artırıyor

MİKROPLASTİKLER BEYNE KADAR ULAŞABİLİYOR

Araştırmalar, mikroplastiklerin kan-beyin bariyerini aşabilecek kadar küçük olduğunu ve bu nedenle beyinde birikebildiğini ortaya koydu. New Mexico Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 54 beyin örneği üzerinde yaptığı analizde, demans hastalarının beyinlerinde, hastalık taşımayanlara kıyasla 10 kata kadar daha fazla mikroplastik bulunduğu tespit edildi. Bu bulgular, mikroplastiklerin Alzheimer ve diğer bilişsel bozukluklarla olası ilişkisini gündeme taşıdı.



Sao Paulo Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü bir başka çalışmada ise, ölen 14 kişiden 8’inin beyninde plastik lifler ve parçacıklar bulundu. Mikroplastiklerin özellikle burun boşluğunun üst kısmında bulunan ve koku sinyallerini beyne ileten “koku soğanı” bölgesinde yoğunlaştığı gözlemlendi. Bu da solunum yoluyla alınan mikroplastiklerin doğrudan beyne ulaşabileceğini gösteriyor.