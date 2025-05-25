Bilim insanları açıkladı: Mutfakta yapılan bu hata demans riskini artırıyor
Bilim insanları, günlük hayatın sıradan bir parçası olan bulaşık yıkamanın, sanıldığından çok daha ciddi sağlık risklerine neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle plastik kapların bulaşık makinesinde yıkanmasının, mikroplastik salınımına yol açarak bunama, kanser ve kalp hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıklara zemin hazırlayabileceği ortaya kondu.
Queensland Üniversitesi'nden Dr. Elvis Okoffo liderliğindeki araştırma ekibi, plastik kapların sıcaklık, deterjan ve mekanik aşınma gibi etkenlerle milyona yakın mikroplastik parçacığı suya salabildiğini tespit etti. Bu parçacıklar yalnızca diğer bulaşıkları kirletmekle kalmıyor, aynı zamanda atık su yoluyla çevreye yayılıyor ve insan sağlığı üzerinde ciddi tehditler oluşturuyor