Bilim insanları açıkladı: Narsist olduğunu gösteren net işaret

Araştırmalar ayrıca, narsisizm ile komplo teorilerine inanç arasında da bir ilişki buldu. Kent Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmaya göre, komplo teorilerine inanma olasılığı yüksek olan bireylerin bencil ve ilgi çekici olma eğiliminde olduğu tespit edildi. Özellikle düşük öz saygıya sahip ve yüksek narsisizm düzeyine sahip kişiler, komplo teorilerine inanma eğilimindedir.



