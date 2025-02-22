Bilim insanları açıkladı: Narsist olduğunu gösteren net işaret
Hiç kimse narsist bir partnerle uzun vadeli ilişki kurmak istemez. Ancak bilim insanları, eşinizin kendini abartılı bir şekilde önemli hissettiğini gösteren önemli bir işaret keşfetti. Araştırmalar, narsistlerin, daha az ilgi duyan akranlarına kıyasla, kendilerini daha sık dışlanmış hissettiklerini ortaya koydu. Eğer eşiniz düzenli olarak "dışlanmış" olduğunu belirtiyorsa, bu, önemli bir ipucu olabilir.
Narsisizm farklı şekillerde ortaya çıkabilir, ancak araştırmacılar genellikle "büyüklük narsisizmi" üzerinde duruyorlar. Bu özellikler arasında hak sahibi olma, baskınlık arzusu, güçlü bir hayranlık isteği, statü ve tanınma arayışı yer alıyor.