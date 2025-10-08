Bilim insanları açıkladı: Tehlikeli düzeyde, kanser riskini artırıyor
Yeni bir bilimsel araştırma, şişelenmiş suyun vücudun savunma mekanizmalarını aşarak hayati organlara yerleşebilen mikroplastikler içerdiğini ve bu durumun uzun vadede kanser dahil birçok hastalık riskini artırabileceğini ortaya koydu.
DailyMail'de yer alan habere göre; Kanada’daki Concordia Üniversitesi’nde çevre yönetimi uzmanı Sara Sajedi liderliğinde yürütülen çalışma, düzenli olarak şişelenmiş su tüketen bireylerin, musluk suyu içenlere kıyasla her yıl yaklaşık 90 bin daha fazla mikroplastik parçacığı vücutlarına aldığını gösterdi.