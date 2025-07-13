Bilim insanları açıkladı: Tuvaletten 40 kat daha kirli

Bilim insanları milyonlarca insanın kullandığı bir eşyanın umumi tuvalet koltuğundan 40 kat daha kirli olduğu konusunda uyarıyor. Seyahatlerde hayatı kolaylaştıran bavullar, göründükleri kadar masum olmayabilir. Yeni bir araştırma, bavul tekerleklerinin sağlık açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, bavul tekerleklerinin, ortalama bir tuvalet oturağından 40 kat daha fazla bakteri taşıdığını belirledi.

Bilim insanları açıkladı: Tuvaletten 40 kat daha kirli - 1

DailyMail'de yer alan habere göre; Londra’daki bir havaalanı tren istasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, on farklı valizin tekerlekleri ve tabanlarından alınan örnekler incelendi. Hem yumuşak hem de sert kabuklu valizleri kapsayan analizlerde, her bir tekerlekte yüzlerce bakteri ve mantar kolonisi tespit edildi. Bulgular, bavul tekerleklerinin, günlük hayatta temas ettiğimiz en kirli yüzeylerden biri olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, her üç santimetrekarelik alanda ortalama 400 bakteri kolonisi bulundu. Bu oran, aynı alanda ortalama 10 bakteri kolonisi barındıran bir klozet kapağının yaklaşık 40 katı.

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Bilim insanları açıkladı: Tuvaletten 40 kat daha kirli - 2

SOLUNUM YOLU RİSKLİER

Mikrobiyolog Amy-May Pointer’ın yönettiği çalışmada, yumuşak kabuklu valizlerin sert olanlara göre daha fazla bakteri taşıdığı, kumaş yapısının nemi tutarak küf oluşumuna zemin hazırladığı tespit edildi. Tekerlekler üzerinde insan veya hayvan dışkısı kalıntılarından siyah tüylü spor kümelerine, deri döken mikroorganizmalardan küf mantarlarına kadar çok sayıda zararlı mikrop türü gözlemlendi.

Laboratuvar testlerinde, valizlerden alınan örneklerde Staphylococcus aureus (Staph), Serratia marcescens ve Bacillus cereus gibi gıda zehirlenmesine ve enfeksiyonlara yol açabilecek bakteriler bulundu. Ayrıca, Aspergillus niger ve Penicillium gibi solunum yolu problemlerine neden olabilen siyah küf mantarlarına da rastlandı. En dikkat çekici bulgu ise, dışkı kaynaklı bulaşmanın göstergesi olan E. coli bakterisinin varlığı oldu.

Pointer, "Bavullar, özellikle tekerlekleri ve tabanları, bir tuvaletten bile daha fazla mikrop taşıyabiliyor. Bu alanlar adeta mikrop mıknatısı gibi işliyor," ifadelerini kullandı.

Bilim insanları açıkladı: Tuvaletten 40 kat daha kirli - 3

"BAVULLARINIZI YATAKLARDAN UZAK TUTUN"

Araştırmacılar, seyahat sırasında mikrop yayılımını önlemek için birkaç basit ama etkili öneride bulundu. Bavulların otel yataklarına, masa üstlerine veya dolap raflarına doğrudan yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı. Bunun yerine, valizlerin her zaman bagaj rafı ya da yere konulması tavsiye edildi.

Pointer, “Bagajınızın tekerleklerini ve altını seyahat sonrası dezenfektan mendil ya da sabunlu bezle silmek, bakteri yükünü ciddi oranda azaltabilir. Bu, banyo zeminindeki mikropların evinize taşınmasını önleyen küçük ama etkili bir adımdır,” dedi.


Bilim insanları açıkladı: Tuvaletten 40 kat daha kirli - 4

Her gün yaklaşık 2,9 milyon kişi havalimanları aracılığıyla seyahat ediyor. Bu da bavullarda biriken bakterilerin otellere, evlere ve toplu taşıma sistemlerine yayılma riskini artırıyor. Araştırmacılar, bavulların doğrudan ölümcül olmadığını, ancak çoğu zaman fark edilmeyen bir hijyen tehdidi oluşturduğunu vurguladı.


Bilim insanları açıkladı: Tuvaletten 40 kat daha kirli - 5

Pointer son olarak, “Bu araştırma panik yaratmak için değil, bilinç oluşturmak için yapıldı. Eğer mümkünse valizlerinizi tuvalet kabinlerine sürüklemeyin ya da kirli zeminlerde bırakmayın. Ne kadar az pisliğe maruz kalırlarsa, o kadar az risk taşırsınız,” diyerek uyardı.

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