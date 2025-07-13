Bilim insanları açıkladı: Tuvaletten 40 kat daha kirli

SOLUNUM YOLU RİSKLİER

Mikrobiyolog Amy-May Pointer’ın yönettiği çalışmada, yumuşak kabuklu valizlerin sert olanlara göre daha fazla bakteri taşıdığı, kumaş yapısının nemi tutarak küf oluşumuna zemin hazırladığı tespit edildi. Tekerlekler üzerinde insan veya hayvan dışkısı kalıntılarından siyah tüylü spor kümelerine, deri döken mikroorganizmalardan küf mantarlarına kadar çok sayıda zararlı mikrop türü gözlemlendi.



Laboratuvar testlerinde, valizlerden alınan örneklerde Staphylococcus aureus (Staph), Serratia marcescens ve Bacillus cereus gibi gıda zehirlenmesine ve enfeksiyonlara yol açabilecek bakteriler bulundu. Ayrıca, Aspergillus niger ve Penicillium gibi solunum yolu problemlerine neden olabilen siyah küf mantarlarına da rastlandı. En dikkat çekici bulgu ise, dışkı kaynaklı bulaşmanın göstergesi olan E. coli bakterisinin varlığı oldu.



Pointer, "Bavullar, özellikle tekerlekleri ve tabanları, bir tuvaletten bile daha fazla mikrop taşıyabiliyor. Bu alanlar adeta mikrop mıknatısı gibi işliyor," ifadelerini kullandı.