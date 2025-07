Bilim insanları açıkladı: Tuvaletten 40 kat daha kirli

DailyMail'de yer alan habere göre; Londra’daki bir havaalanı tren istasyonunda gerçekleştirilen çalışmada, on farklı valizin tekerlekleri ve tabanlarından alınan örnekler incelendi. Hem yumuşak hem de sert kabuklu valizleri kapsayan analizlerde, her bir tekerlekte yüzlerce bakteri ve mantar kolonisi tespit edildi. Bulgular, bavul tekerleklerinin, günlük hayatta temas ettiğimiz en kirli yüzeylerden biri olduğunu ortaya koydu.



Araştırmaya göre, her üç santimetrekarelik alanda ortalama 400 bakteri kolonisi bulundu. Bu oran, aynı alanda ortalama 10 bakteri kolonisi barındıran bir klozet kapağının yaklaşık 40 katı.