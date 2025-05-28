Bilim insanları açıkladı:Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor
Yeni yayımlanan bir araştırma, çocukluk, ergenlik ve erken yetişkinlik dönemlerinde fazla kilolu olmanın, ilerleyen yaşlarda bağırsak kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.
Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kapsamlı analiz, bireylerin doğumdan itibaren taşıdığı fazla kiloların bile bu kanser türüyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. Çalışmaya göre, doğumda her 1 kilogramlık ağırlık artışı, ilerleyen yıllarda bağırsak kanseri riskini yüzde 9 oranında yükseltiyor.