Bilim insanları açıkladı:Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor

Beslenme ve kanser alanında uzman olan Doç. Dr. Dieuwertje Kok, “Yetişkin vücut büyüklüğü ile kolorektal kanser riski arasındaki ilişki iyi biliniyor, ancak erken yaşam dönemindeki vücut ölçümlerinin etkisi şimdiye kadar yeterince anlaşılmamıştı,” dedi.



Kok ve ekibi, doğumdan genç erişkinliğe kadar olan dönemleri kapsayan 37 bilimsel çalışmanın verilerini analiz ederek bu bilgi boşluğunu doldurmayı hedefledi. Elde edilen sonuçlar, kolorektal kanserin (bağırsak kanseri) erken yaşta başlayan biyolojik süreçlerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.



