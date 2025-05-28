Bilim insanları açıkladı:Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor

Yeni yayımlanan bir araştırma, çocukluk, ergenlik ve erken yetişkinlik dönemlerinde fazla kilolu olmanın, ilerleyen yaşlarda bağırsak kanserine yakalanma riskini önemli ölçüde artırdığını ortaya koydu.

Bilim insanları açıkladı:Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor - 1

Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan kapsamlı analiz, bireylerin doğumdan itibaren taşıdığı fazla kiloların bile bu kanser türüyle bağlantılı olabileceğine dikkat çekiyor. Çalışmaya göre, doğumda her 1 kilogramlık ağırlık artışı, ilerleyen yıllarda bağırsak kanseri riskini yüzde 9 oranında yükseltiyor.

DÜNYA HABERLERİ

Bilim insanları açıkladı:Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor - 2

RİSK, YAŞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Araştırmada, 2-9 yaş aralığındaki çocuklarda vücut kitle indeksindeki artışın kolon kanseri riskini artırdığı belirlenirken, 10-19 yaş aralığındaki gençlerde bu artışın bağırsak kanseri riskini yüzde 5 ila yüzde 18 arasında artırdığı saptandı.

Bilim insanları açıkladı:Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor - 3

Bu bulgular, hastalığın onlarca yıl süren karmaşık gelişim sürecine ışık tutarken, erken yaşam dönemlerinin kanser riskini şekillendirmede ne kadar kritik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bilim insanları açıkladı:Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor - 4

Beslenme ve kanser alanında uzman olan Doç. Dr. Dieuwertje Kok, “Yetişkin vücut büyüklüğü ile kolorektal kanser riski arasındaki ilişki iyi biliniyor, ancak erken yaşam dönemindeki vücut ölçümlerinin etkisi şimdiye kadar yeterince anlaşılmamıştı,” dedi.

Kok ve ekibi, doğumdan genç erişkinliğe kadar olan dönemleri kapsayan 37 bilimsel çalışmanın verilerini analiz ederek bu bilgi boşluğunu doldurmayı hedefledi. Elde edilen sonuçlar, kolorektal kanserin (bağırsak kanseri) erken yaşta başlayan biyolojik süreçlerle bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları açıkladı:Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor - 5

Araştırma, Dünya Kanser Araştırma Fonu Uluslararası’nın Küresel Kanser Güncelleme Programı kapsamında yürütüldü. Fonun Araştırma ve Politika Yardımcı Direktörü Dr. Helen Croker da çalışmanın önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:


Bilim insanları açıkladı:Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor - 6

“Kanser, onlarca yıl boyunca gelişen karmaşık bir hastalık. Erken kökenlerinin daha iyi anlaşılması, etkili önleme çabalarının geliştirilmesi ve araştırma boşluklarının kapatılması açısından büyük önem taşıyor.”


Bilim insanları açıkladı:Kalın bağırsak kanseri riskini artırıyor - 7

İngiltere'de her yıl yaklaşık 44 bin kişinin bağırsak kanseri tanısı aldığı göz önünde bulundurulduğunda, araştırmanın bulguları halk sağlığı politikaları açısından da hayati önem taşıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER