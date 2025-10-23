Bilim insanları acil uyardı: Salgın bu besinden kaynaklanıyor

VAKALARDA ARTIŞ

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) da son salgında yaklaşık 30 Salmonella Strathcona vakasının tespit edildiğini açıkladı.



Kuruma göre, vakaların büyük kısmı yaz aylarında, özellikle Haziran–Ekim döneminde meydana geldi ve bu durumun mevsimsel bir salgına işaret ettiği belirtildi.



“Pişirilmeden tüketim riski artırıyor”



Uzmanlar, domateslerin yüzey dokusunun bakterilerin tutunmasına elverişli olduğunu, bu nedenle diğer sebzelere kıyasla daha savunmasız olabileceğini belirtiyor.



Zararlı mikropları yok etmek için pişirme gerektiği, ancak domateslerin genellikle çiğ olarak tüketilmesinin riski artırdığı ifade ediliyor.



Salmonella enfeksiyonu; mide krampları, ishal, ateş, kusma ve baş ağrısına yol açabiliyor.

Vakaların çoğu birkaç gün içinde iyileşse de, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık ölümcül olabiliyor.

Ciddi vakalarda hastaların dehidratasyon nedeniyle hastane tedavisine ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.