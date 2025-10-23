Bilim insanları acil uyardı: Salgın bu besinden kaynaklanıyor

Avrupa genelinde son on yıldır tekrarlanan Salmonella salgınlarının kaynağının kiraz domatesler (çeri domates) olabileceği uyarısı yapıldı.

DailyMail'de yer alan habere göre; Uzmanlar, yalnızca yıkamanın hastalık riskini ortadan kaldırmadığına dikkat çekiyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yürütülen araştırmaya göre, 2011–2024 yılları arasında İngiltere, Almanya ve Avusturya’nın da aralarında bulunduğu 17 ülkede 643 Salmonella Strathcona vakası kaydedildi.

Vaka sayısının, çalışmaya tüm ülkelerin dahil olmaması nedeniyle “önemli ölçüde daha yüksek” olabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, bakterilerin genetik yapısının yüzde 95 oranında benzerlik gösterdiğini ve enfeksiyonların “ortak bir kaynağa” işaret ettiğini tespit etti.

Ekip, domateslerin “birçok yıl boyunca taşıyıcı olma olasılığının yüksek” olduğunu belirtti.

Elde edilen veriler, özellikle İtalya’nın Sicilya adasından gelen küçük domateslerin salgınlarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.
Yetkililer, bu ürünlerin sadece yıkanmasının hastalığı önlemek için yeterli olmadığını vurguladı.

Artan vaka sayıları üzerine İtalyan sağlık yetkilileri, ülke içinde satılan iki kiraz domates türü için acil örnekleme ve test programı başlattı.

VAKALARDA ARTIŞ

İngiltere Sağlık Güvenlik Ajansı (UKHSA) da son salgında yaklaşık 30 Salmonella Strathcona vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Kuruma göre, vakaların büyük kısmı yaz aylarında, özellikle Haziran–Ekim döneminde meydana geldi ve bu durumun mevsimsel bir salgına işaret ettiği belirtildi.

“Pişirilmeden tüketim riski artırıyor”

Uzmanlar, domateslerin yüzey dokusunun bakterilerin tutunmasına elverişli olduğunu, bu nedenle diğer sebzelere kıyasla daha savunmasız olabileceğini belirtiyor.

Zararlı mikropları yok etmek için pişirme gerektiği, ancak domateslerin genellikle çiğ olarak tüketilmesinin riski artırdığı ifade ediliyor.

Salmonella enfeksiyonu; mide krampları, ishal, ateş, kusma ve baş ağrısına yol açabiliyor.
Vakaların çoğu birkaç gün içinde iyileşse de, özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalık ölümcül olabiliyor.

Ciddi vakalarda hastaların dehidratasyon nedeniyle hastane tedavisine ihtiyaç duyabileceği belirtiliyor.

“Basit hijyen önlemleriyle bulaş önlenebilir”


Mide-bağırsak enfeksiyonları uzmanı Dr. Gauri Godbole, salmonellozun genellikle “kirli gıdaların tüketilmesi veya elle tutulması” sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Dr. Godbole, belirtiler yaşayan kişilerin ilk olarak aile hekimine veya mesai dışı sağlık hizmetlerine başvurmaları gerektiğini belirtti.

“Salmonella’nın yayılmasını önlemek için basit adımlar etkili olabilir:

Tuvaleti kullandıktan sonra ve yiyecek hazırlamadan önce ellerinizi iyice yıkayın,
yiyecekleri tamamen pişirin ve belirtileriniz varsa başkalarının yiyeceklerine dokunmaktan kaçının.”

