Bilim insanları: Aşırı sıcak hava dalgalarının tek nedeni küresel ısınma (Avrupa'da ve ABD'de rekor sıcaklık artışı)
Bilim insanları insan kaynaklı küresel ısınmanın, son haftalarda Türkiye'nin dahil olduğu çok sayıda ülkeyi, Avrupa'yı, ABD'yi, Meksika'yı ve Çin'i vuran ölümcül sıcak hava dalgalarının sorumlusu olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, fosil yakıtların yakılmasıyla ortaya çıkan küresel ısınma olmasaydı bu felaketlerin yaşanmasının neredeyse imkansız olduğunu ve iklim değişikliği nedeniyle bu sıcak hava dalgalarının daha sıcak ve uzun olduğunu tespit etti. Araştırmacılar, küresel ısınma nedeniyle bu ay Avrupa'da yaşanan sıcak hava dalgasının 2,5 derece, Kuzey Amerika'da 2 derece ve Çin'de 1 derece daha fazla olduğunu açıkladı.
Aralarında Londra Imperial College Grantham Enstitüsü, Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü, Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi ve Küresel Afet Hazırlık Merkezi olmak üzere Birleşik Krallık, Hollanda ve ABD'deki üniversite ve meteoroloji kurumlarından bilim insanlarının yer aldığı World Weather Attribution'dan yedi araştırmacı, iklim değişikliğinin son dönemde sürekli hale gelen yüksek sıcaklıklardaki etkisini ölçtü.