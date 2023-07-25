Bilim insanları: Aşırı sıcak hava dalgalarının tek nedeni küresel ısınma (Avrupa'da ve ABD'de rekor sıcaklık artışı)

Ancak sıcak hava dalgalarının bir "iklim çöküşünün" kanıtı olmadığını belirten Otto, şunları kaydetti:



"Güvenli ve sağlıklı bir geleceği güvence altına almak için hala zamanımız var, ancak acilen fosil yakıt yakmayı durdurmamız ve kırılganlığı azaltmaya yatırım yapmamız gerekiyor. Bunu yapmazsak, her yıl on binlerce insan sıcaklığa bağlı nedenlerden ölmeye devam edecek. Hükümetlerin bu yılki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda fosil yakıtların kullanımdan kaldırılmasını yasalaştırması kesinlikle kritik önem taşıyor."