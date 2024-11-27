Bilim insanları "büyük sonuçları olur" dedi ve uyardı: Dünyanın kaderini belirleyecek
Dünya genelinde yer altı su kullanımında ciddi artış yaşanıyor. Yapılan son araştırmalarda 20 yılda 2 trilyon tondan fazla yer altı suyu kullanımının dünyanın dönüş eksenini 80 santimetre doğuya kaydırdığını ortaya çıkardı. Bilim insanlarına göre yaşanan bu durum dünyanın kaderini etkileyebilir.
Bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma endişe yarattı. Yer altından çekilen 2 trilyon ton su, dünyanın dönüş eksenini etkiledi. Bilim insanları, bu büyük su hareketinin gezegenin dengesini bozduğunu ve eksen kaymasına yol açtığını belirtti.