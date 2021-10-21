Bilim insanları: Çevreyi ve doğayı koruma bilinci genlerden geliyor

Haberler - ntv.com.tr 21.10.2021 - 15:42
Singapur'da yapılan yeni bir çalışma insanların çevre bilincinin genlerin geldiğini gösterdi.
Singapur Ulusal Üniversitesi'nde araştırma görevlisi ve çalışmanın baş yazarı olan Chia-chen Chang, "Genetik bileşenleri göz önünde bulundurmak bize daha bütünsel bir cevap verir, ancak genetik sonuçlar kesinlik ile değil, sadece olasılık ile ilgilidir” dedi.
Bununla birlikte çalışmanın yazarları, ülkenin en büyük ikiz veri tabanı olan TwinsUK kayıtlarından binden fazla ikizin özelliklerini kullandı. Ardından, tek ve çift yumurta ikizlerinin doğaya olan ilgileri, çevresel aktivizm ve kendi davranışlarının ne kadar çevre dostu olduğu hakkındaki sorulara verdikleri yanıtları incelediler.
Sonuçlar, tek yumurta ikizlerinin her üç kategoride daha fazla ortak noktaya sahip olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu durum, insanların genetiği ile çevresel davranışları arasında bir bağlantı olduğunu ve çevreci özelliklerin bir genlerden geldiğini gösteriyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan Chang,” Başlangıçta çift yumurta ikizleri ve tek yumurta ikizlerinin benzer eğilimleri hakkında bu kadar fark beklemiyordum. Ancak, sonuçlarımız bazı fedakar ve işbirlikçi davranışlara kalıtsal özellikleri bulan önceki araştırmalar tarafından destekleniyor” diye konuştu.
Diğer taraftan çalışmanın yazarları, birinin içinde büyüdüğü ve çevrelediği sosyal çevrenin, doğaya, çevresel aktivizm ve kişisel davranışa yönelik bireysel ilginin yüzde 50'sinden fazlasını kattığınını vurguladı.
Chang, “Kalıtsallık, genetik bileşenlerin bu durumda etkili olduğunu gösteriyor. Ancak davranışlarımızı hem genetik hem de çevresel faktörler tarafından şekillendirir. Çevresel davranışımızla muhtemelen düşündüğümüzden daha karmaşık” dedi.
Çalışmaya dahil olmayan Ekonomi ve İstatistik Araştırma Merkezi'nde genetiği profesörü Felix Tropf, kalıtımın insanların çevresel tutumlarındaki rolünü anlamak için küresel anlamada daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu aktardı.