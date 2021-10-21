Bilim insanları: Çevreyi ve doğayı koruma bilinci genlerden geliyor

Sonuçlar, tek yumurta ikizlerinin her üç kategoride daha fazla ortak noktaya sahip olduğunu gösterdi. Bilim insanlarına göre bu durum, insanların genetiği ile çevresel davranışları arasında bir bağlantı olduğunu ve çevreci özelliklerin bir genlerden geldiğini gösteriyor.