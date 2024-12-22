Bilim insanları demans riskini artıran en büyük hatayı açıkladı: Kimse farkında değil ama tehlike büyük
Dünya çapında ciddi bir sağlık problemi olan demans, genellikle yaşlı nüfusu etkiliyor olsa da, kimi zaman gençler arasında da görülebiliyor. Demansın yaygın risk faktörleri arasında düşük eğitim seviyesinin yanı sıra ruh sağlığı sorunları da yer alıyor. Ancak ABD'li bilim insanları, kariyer odaklı olmayan bir yaşamın da demans riskini artırabildiğini keşfetti.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yapılan bir araştırmada; çalışma hayatından uzak olmanın, demansa yakalanma olasılığını yükselttiği ortaya çıktı. Uzmanlar, empati yoksunluğunun da demans riskini artırabildiğini ifade etti.