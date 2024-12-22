Bilim insanları demans riskini artıran en büyük hatayı açıkladı: Kimse farkında değil ama tehlike büyük

Dünya çapında ciddi bir sağlık problemi olan demans, genellikle yaşlı nüfusu etkiliyor olsa da, kimi zaman gençler arasında da görülebiliyor. Demansın yaygın risk faktörleri arasında düşük eğitim seviyesinin yanı sıra ruh sağlığı sorunları da yer alıyor. Ancak ABD'li bilim insanları, kariyer odaklı olmayan bir yaşamın da demans riskini artırabildiğini keşfetti.

Bilim insanları demans riskini artıran en büyük hatayı açıkladı: Kimse farkında değil ama tehlike büyük - 1

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yapılan bir araştırmada; çalışma hayatından uzak olmanın, demansa yakalanma olasılığını yükselttiği ortaya çıktı. Uzmanlar, empati yoksunluğunun da demans riskini artırabildiğini ifade etti.

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Bilim insanları demans riskini artıran en büyük hatayı açıkladı: Kimse farkında değil ama tehlike büyük - 2

Ses getiren araştırmada, nadiren alkol tüketmenin beyin işlevlerini bozduğu belirlendi. Diğer az bilinen risk faktörleri ise hareketsiz yaşam ve herhangi bir hobiye sahip olmamak olarak açıklandı.

Araştırmacılar, ''Bilişsel fonksiyonlarını korumak isteyen bireyler, düzenli olarak egzersiz yapmalı ve kendilerine yeni bir hobi edinmeli'' açıklamasını yaptı.

Bilim insanları demans riskini artıran en büyük hatayı açıkladı: Kimse farkında değil ama tehlike büyük - 3

Demans; düşünme, hafıza, dil, dikkat ve problem çözme gibi zihinsel işlevlerde belirgin bir düşüşe yol açar. Demans, Alzheimer hastalığı, vasküler demans, Lewy cisimcikli demans gibi farklı türleri içerebilir. Hastalık, bireyin günlük yaşamını zorlaştırır ve genellikle iyileşme şansı yoktur.

Bilim insanları demans riskini artıran en büyük hatayı açıkladı: Kimse farkında değil ama tehlike büyük - 4

Demansın en yaygın belirtileri arasında hafıza kaybı, özellikle yakın geçmişi hatırlamada zorluklar, karar verme güçlüğü, kişilik değişiklikleri ve zaman ya da mekân algısında bozulmalar yer alır. Aşırı sinirlilik, depresyon ve kaygı da hastalığın psikolojik belirtileri arasındadır.

Bilim insanları demans riskini artıran en büyük hatayı açıkladı: Kimse farkında değil ama tehlike büyük - 5

Demans genellikle fiziksel muayene, nörolojik değerlendirme, psikolojik testler ve beyin görüntüleme yöntemleri kullanılarak teşhis edilir.

Bilim insanları demans riskini artıran en büyük hatayı açıkladı: Kimse farkında değil ama tehlike büyük - 6

Demansın kesin bir tedavisi yoktur ancak semptomları yönetmek mümkündür. Alzheimer hastalığı gibi bazı demans türlerinde, çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya veya belirtileri geçici olarak iyileştirmeye yardımcı olabilir. Bilişsel terapi de işlevsel becerileri geliştirmek ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için destekleyici tedavi yöntemlerinden biridir.

Bilim insanları demans riskini artıran en büyük hatayı açıkladı: Kimse farkında değil ama tehlike büyük - 7

Alzheimer hastalığı gibi ileri demans türleri, genellikle ölümle sonuçlanır çünkü beyin işlevlerinin kaybı, vücudun temel fonksiyonlarını yerine getirme kapasitesini de etkiler. Demansın doğrudan ölümle ilişkilendirilmesi zor olsa da; bu hastalık, ciddi komplikasyonlara, enfeksiyonlara ve daha birçok sağlık sorununa yol açabilir.

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