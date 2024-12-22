Bilim insanları demans riskini artıran en büyük hatayı açıkladı: Kimse farkında değil ama tehlike büyük

Ses getiren araştırmada, nadiren alkol tüketmenin beyin işlevlerini bozduğu belirlendi. Diğer az bilinen risk faktörleri ise hareketsiz yaşam ve herhangi bir hobiye sahip olmamak olarak açıklandı.

Araştırmacılar, ''Bilişsel fonksiyonlarını korumak isteyen bireyler, düzenli olarak egzersiz yapmalı ve kendilerine yeni bir hobi edinmeli'' açıklamasını yaptı.