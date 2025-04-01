Bilim insanları dikkat çekti: Bunama riskini yüzde 36 artırıyormuş
Bilim insanları, yaygın bir kalp ritmi sorunu olan atriyal fibrilasyonun (AF) bunama riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Kalbin düzensiz atmasına neden olan bu rahatsızlık, genellikle hayatı tehdit edici olmayabilir, ancak tedavi edilmezse felç riski taşıyabilir. Yeni yapılan araştırmalar, AF'nin beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi.
Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin EHRA 2025 bilimsel kongresinde sunulan bir çalışmada, atriyal fibrilasyonun erken yaşlarda bunama riskini arttırdığına dair çarpıcı bulgular elde edildi. Araştırma, 70 yaşın altındaki AF tanısı konan bireylerde, ilerleyen yıllarda bunama geçirme riskinin %21, erken başlangıçlı bunama riskinin ise %36 oranında arttığını ortaya koydu.