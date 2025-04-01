Bilim insanları dikkat çekti: Bunama riskini yüzde 36 artırıyormuş

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİYLE RİSK AZALTILABİLİR

Atriyal fibrilasyonunun tedavisi şu an için mevcut olmasa da, semptomları yönetmek ve komplikasyonları azaltmak için etkili tedavi seçenekleri bulunuyor. AF riskini önlemek ya da azaltmak için kalp dostu bir yaşam tarzına sahip olmak oldukça önemli. Düzenli fiziksel aktivite yapmak, sağlıklı bir kiloyu korumak, stresi yönetmek, kan basıncını ve kolesterol seviyelerini kontrol etmek, sigarayı bırakmak ve alkol ile kafein alımını sınırlamak AF riskini önemli ölçüde azaltabilir.





